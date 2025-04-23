С погибшим три месяца назад на СВО бойцом простятся в Челябинской области

В Челябинской области простятся с погибшим в феврале на СВО Сергеем Бергеном. Об этом сообщила пресс-служба администрации Тюбукского сельского поселения.
«Завтра в Доме культуры состоится прощание с Бергеном Сергеем Викторовичем, погибшим 21 февраля 2025 года при выполнении боевых задач в специальной военной операции на территории Донецка, город Северск», — сообщила пресс-служба администрации сельского поселения в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Администрация и Совет депутатов выразили соболезнования родным и близким погибшего.
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