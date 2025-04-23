23 апреля 2025

С погибшим три месяца назад на СВО бойцом простятся в Челябинской области

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Боец погиб в феврале 2025 года
Боец погиб в феврале 2025 года Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Челябинской области простятся с погибшим в феврале на СВО Сергеем Бергеном. Об этом сообщила пресс-служба администрации Тюбукского сельского поселения.

«Завтра в Доме культуры состоится прощание с Бергеном Сергеем Викторовичем, погибшим 21 февраля 2025 года при выполнении боевых задач в специальной военной операции на территории Донецка, город Северск», — сообщила пресс-служба администрации сельского поселения в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Администрация и Совет депутатов выразили соболезнования родным и близким погибшего.

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В Челябинской области простятся с погибшим в феврале на СВО Сергеем Бергеном. Об этом сообщила пресс-служба администрации Тюбукского сельского поселения. «Завтра в Доме культуры состоится прощание с Бергеном Сергеем Викторовичем, погибшим 21 февраля 2025 года при выполнении боевых задач в специальной военной операции на территории Донецка, город Северск», — сообщила пресс-служба администрации сельского поселения в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Администрация и Совет депутатов выразили соболезнования родным и близким погибшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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