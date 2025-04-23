Мэтч, синк и фидбэк: челябинцев раздражают деловые фразы-штампы на работе

Работников челябинских компаний стали раздражать постоянно повторяемые на работе фразы-штампы. Как выяснили в сервисе HeadHunter, самыми неприятными стали слово «мэтч» и уменьшительно-ласкательные выражения.
«Среди самых раздражающих слов первое место заняли „мэтч, смэтчиться“ — их отметили 29% опрошенных. На втором месте „человечек“, „задачка“ и другие слова в уменьшительно-ласкательной форме (26%), на третьем „засинкаться, синк, синкануться“ (23%)», — рассказали URA.RU в пресс-службе HeadHunter.
Опрос выявил, что среди других раздражающих фраз особо выделяются такие как «я вас услышал», «я на колле» и «мы же взрослые люди», каждая из которых заняла 26% негативных отзывов среди респондентов. Менее популярными ответами, но все же вызывающими раздражение фразами, оказались выражения «ретроградный Меркурий» как объяснение рабочих проблем, а также «все так делают» и «выйти из зоны комфорта».
Непопулярными среди работников оказались и слова «фидбэк», «отфидбэчить», «вкусный» (когда говорят не о еде), «услышимся», «токсичный» и «челлендж». Каждое из этих слов раздражает около 17% опрошенных. Также в списке неприятных для челябинцев оказались слова «апрувить», «асап» и «кейс». Самыми безобидными из названных стали «референсы в аттаче», «бюджета нет», «голосом поговорить» и «чтобы вы понимали»: эти словосочетания раздражают лишь каждого десятого челябинца.
Интересный аспект обозначился в отраслевой специфике восприятия фраз. Выражение «надо было вчера» чаще всего раздражает юристов (35% отрасли). Фраза «ретроградный Меркурий» вызывает наибольший негатив среди IT-специалистов и работников сферы науки и образования.
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