Били нацистского зверя: челябинские журналисты URA.RU рассказали о родных героях. Фото, видео

23 апреля 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

Мы гордимся теми, кто принес знамя Победы в Берлин Фото: Размик Закарян © URA.RU Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. Журналисты URA.RU, как и все жители нашей страны, бережно хранят память о своих героях. Накануне юбилея Победы сотрудники челябинской редакции агентства делятся воспоминаниями о своих воевавших родственниках. Альбина Золотухина: «Считать пропавшим без вести» Дедушка Альбины Золотухиной вернулся с войны, а ее дядя — нет Фото из личного архива Альбины Золотухиной «Мой дедушка, Вафа Фатхуллин — участник двух войн, гражданской и Великой Отечественной. В 1941 году был призван на фронт в первые же дни, прошел всю войну, не раз лежал в госпиталях. Вернулся домой, работал в колхозе. А потом односельчане попросили его стать муллой. Когда в 1980 году дедушка умер, плакала вся деревня», — вспоминает редактор челябинской редакции Альбина Золотухина. Когда деда призвали на фронт, единственным кормильцем-мужчиной в семье остался его старший сын, мой дядя, — Зулкарнай Вафин. В 1941 году ему исполнилось 15 лет. Мама рассказывала, что бабушка всегда старалась дать ему еды побольше, чтобы были силы для работы. Младшие обижались. В феврале 1943 года моего дядю призвали на фронт, служил в стрелковой дивизии. «Сначала с фронта земляки написали, что он погиб. Потом уточнили, что после очередного жестокого боя никто его не видел ни среди живых, ни среди мертвых. И пришло извещение. Не похоронка! Твоя бабушка его ждала до самой смерти. Если бы он был жив и приехал в гости! Я бы его кормила с утра до вечера…» — говорила мама. Согласно документам сайта «Память народа», рядового Вафина принято «Считать пропавшим без вести 2 июля 1944 года». Из татарской деревушки Поле-Кугунур Марийской АССР, откуда призвали моего деда и дядю, на фронт ушли 70 мужчин и одна женщина. 45 мужчин не вернулись домой, из них 13 пропали без вести». Мария Чернышова: дед дополз до Берлина на животе Константин Цапов дошел до Берлина Фото из личного архива Марии Чернышовой «Мой дед, Константин Иванович Цапов, был участником Великой Отечественной войны. В ряды Советской армии его призвали в день нападения Германии на СССР — 22 июня 1941 года. Дедушка воевал на Белорусском фронте в составе инженерной бригады. Был сапером, а Победу в мае 1945 года встретил в Берлине. Константин Иванович был награжден Орденом Красной Звезды и медалью «За Отвагу», — рассказывает корреспондент Мария Чернышова. Он редко вспоминал те тяжелые четыре года. Однако, нет-нет, да и скажет со вздохом: «Я до Победы на брюхе «дополз». Памятуя о том, что должность сапера — смертельно опасная, требующая крайней осторожности. В июне 1943-го дедушка руководил сложнейшей операцией по обезвреживанию мин противника и при этом не потерял ни одного своего бойца. Всегда говорил, что за четыре года войны живым остался чудом. Из той бригады, с которой начинал воевать, домой не вернулся никто, кроме него. Похоронен дед в селе Меседа Катав-Ивановского района. Он умер в 91 год, после войны прожил счастливую жизнь, вырастил детей и внуков, был очень уважаемым в селе. Несмотря на то, что я живу в Челябинске, а до Меседы 300 километров, обязательно 9 мая в этом году поеду навестить могилу деда. Возьму с собой своих сыновей: 11-летнего Федора и 7-летнего Ивана. Горжусь, что в историю моей семьи навсегда вписан мой дед Константин Иванович Цапов. Скромный работяга из деревни, прошедший всю войну и «доползший» до Берлина. Алексей Казанцев: дед — Герой Советского Союза Василий Казанцев водрузил знамя Победы над Рейхстагом Фото из личного архива Алексея Казанцева «В моей семье несколько человек воевали. Прадед Иван Тимофеевич Якушкин был в немецком плену в Первую мировую. Свободу добывал себе сам: с несколькими сослуживцами сбежал и вернулся в Россию. Спустя пару десятилетий его 34-летнего сына Данила Ивановича Родина снова призвала для защиты», — рассказывает региональный корреспондент Алексей Казанцев. О событиях Великой Отечественной войны знаю от своей бабушки Анастасии Даниловны. «Мировой катаклизм» застал ее 10-летней девочкой. Несмотря на юный возраст, школу пришлось совмещать с изнурительной работой. Было это в Кусинском районе. За труд уже в 90-е годы страна признала ее труженицей тыла. С папой у моей будущей бабушки была какая-то духовная связь. До войны помогал учить школьные стихи, сам увлекался Пушкиным и всем новым: уходя на фронт, просил сохранить патефон. Однажды купил своей дочке мармелад (сладкого ели мало): на всю жизнь он стал любимым лакомством моей старушки. Провожали на фронт 15 декабря 1941 года. Был 30-градусный мороз, деревья стояли в инее, пока ехали до райвоенкомата. А потом была дорога к Сталинграду, письма домой с каждой станции. «Впереди ничего не видно: только огонь и дым», — рассказывал в последней весточке. Из боев Сталинградской битвы не вышел: пропал без вести. День Победы вдова Ольга Семеновна с тремя детьми и родители встречали со слезами на глазах. У 93-летней бабушки они наворачиваются каждый раз 9 мая. Другой предок брал Рейхстаг. Василий Тихонович Казанцев из Красноармейского района в свои 25 лет лихости не растерял. Родня потом говорила, что иначе и погибнуть не мог, как только героем в бою. Воевал разведчиком-наблюдателем 1955-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка Белорусского фронта. Отличился, при штурме одним из первых водрузив красное знамя над зданием немецкого парламента. Ровно через год после смерти Указом президиума Верховного совета СССР был признан Героем Советского Союза. Скончался от ран уже после Победы 13 мая. Похоронен в Берлине. На родине до сих пор проводят лыжные забеги его имени. Илья Изотов: со слов товарища, погиб Илья Степанов не вернулся из боя Фото из личного архива Ильи Изотова «Мой дед, Илья Степанович Степанов, родом из деревни Малый Каменник Боровичского района Новгородской области, был призван в Красную армию в июле 1941 года, в возрасте 39 лет. Про его дальнейшую судьбу почти ничего не известно», — вспоминает заместитель редактора Илья Изотов. Сохранившаяся в архивах Минобороны СССР анкета сообщает, что Степанов, со слов его боевого товарища, погиб 4 ноября 1941 года. Место гибели и захоронения не известно по сей день. Алексей Самаев: храню медали деда Григорий Коныгин после войны выбрал путь офицера Фото из личного архива Алексея Самаева «Мой дедушка, Григорий Алексеевич Коныгин, родился в 1926 году. Был призван в 1943-м из деревни Агельдино Пермского края. Полтора года проходил службу на Дальнем Востоке. Затем был переведен в 15-й отдельный стрелковый батальон Управления контрразведки «СМЕРШ», — рассказывает корреспондент Алексей Самаев. Воевал с нацистами на территории Украины. Однажды взял в плен целую банду, за что был награжден медалью «За боевые заслуги». После войны окончил Свердловское артиллерийское училище, был кадровым военным. Служил в Забайкальском крае и в Свердловской области. Окончил службу в 1955 году в звании капитана. Очень добрым был человеком. Помню, называл маленьких меня и брата «комариками». Умер в 1982 году в Первоуральске Свердловской области. Медали деда хранятся у меня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. Журналисты URA.RU, как и все жители нашей страны, бережно хранят память о своих героях. Накануне юбилея Победы сотрудники челябинской редакции агентства делятся воспоминаниями о своих воевавших родственниках. Альбина Золотухина: «Считать пропавшим без вести» «Мой дедушка, Вафа Фатхуллин — участник двух войн, гражданской и Великой Отечественной. В 1941 году был призван на фронт в первые же дни, прошел всю войну, не раз лежал в госпиталях. Вернулся домой, работал в колхозе. А потом односельчане попросили его стать муллой. Когда в 1980 году дедушка умер, плакала вся деревня», — вспоминает редактор челябинской редакции Альбина Золотухина. Когда деда призвали на фронт, единственным кормильцем-мужчиной в семье остался его старший сын, мой дядя, — Зулкарнай Вафин. В 1941 году ему исполнилось 15 лет. Мама рассказывала, что бабушка всегда старалась дать ему еды побольше, чтобы были силы для работы. Младшие обижались. В феврале 1943 года моего дядю призвали на фронт, служил в стрелковой дивизии. «Сначала с фронта земляки написали, что он погиб. Потом уточнили, что после очередного жестокого боя никто его не видел ни среди живых, ни среди мертвых. И пришло извещение. Не похоронка! Твоя бабушка его ждала до самой смерти. Если бы он был жив и приехал в гости! Я бы его кормила с утра до вечера…» — говорила мама. Согласно документам сайта «Память народа», рядового Вафина принято «Считать пропавшим без вести 2 июля 1944 года». Из татарской деревушки Поле-Кугунур Марийской АССР, откуда призвали моего деда и дядю, на фронт ушли 70 мужчин и одна женщина. 45 мужчин не вернулись домой, из них 13 пропали без вести». Мария Чернышова: дед дополз до Берлина на животе «Мой дед, Константин Иванович Цапов, был участником Великой Отечественной войны. В ряды Советской армии его призвали в день нападения Германии на СССР — 22 июня 1941 года. Дедушка воевал на Белорусском фронте в составе инженерной бригады. Был сапером, а Победу в мае 1945 года встретил в Берлине. Константин Иванович был награжден Орденом Красной Звезды и медалью «За Отвагу», — рассказывает корреспондент Мария Чернышова. Он редко вспоминал те тяжелые четыре года. Однако, нет-нет, да и скажет со вздохом: «Я до Победы на брюхе «дополз». Памятуя о том, что должность сапера — смертельно опасная, требующая крайней осторожности. В июне 1943-го дедушка руководил сложнейшей операцией по обезвреживанию мин противника и при этом не потерял ни одного своего бойца. Всегда говорил, что за четыре года войны живым остался чудом. Из той бригады, с которой начинал воевать, домой не вернулся никто, кроме него. Похоронен дед в селе Меседа Катав-Ивановского района. Он умер в 91 год, после войны прожил счастливую жизнь, вырастил детей и внуков, был очень уважаемым в селе. Несмотря на то, что я живу в Челябинске, а до Меседы 300 километров, обязательно 9 мая в этом году поеду навестить могилу деда. Возьму с собой своих сыновей: 11-летнего Федора и 7-летнего Ивана. Горжусь, что в историю моей семьи навсегда вписан мой дед Константин Иванович Цапов. Скромный работяга из деревни, прошедший всю войну и «доползший» до Берлина. Алексей Казанцев: дед — Герой Советского Союза «В моей семье несколько человек воевали. Прадед Иван Тимофеевич Якушкин был в немецком плену в Первую мировую. Свободу добывал себе сам: с несколькими сослуживцами сбежал и вернулся в Россию. Спустя пару десятилетий его 34-летнего сына Данила Ивановича Родина снова призвала для защиты», — рассказывает региональный корреспондент Алексей Казанцев. О событиях Великой Отечественной войны знаю от своей бабушки Анастасии Даниловны. «Мировой катаклизм» застал ее 10-летней девочкой. Несмотря на юный возраст, школу пришлось совмещать с изнурительной работой. Было это в Кусинском районе. За труд уже в 90-е годы страна признала ее труженицей тыла. С папой у моей будущей бабушки была какая-то духовная связь. До войны помогал учить школьные стихи, сам увлекался Пушкиным и всем новым: уходя на фронт, просил сохранить патефон. Однажды купил своей дочке мармелад (сладкого ели мало): на всю жизнь он стал любимым лакомством моей старушки. Провожали на фронт 15 декабря 1941 года. Был 30-градусный мороз, деревья стояли в инее, пока ехали до райвоенкомата. А потом была дорога к Сталинграду, письма домой с каждой станции. «Впереди ничего не видно: только огонь и дым», — рассказывал в последней весточке. Из боев Сталинградской битвы не вышел: пропал без вести. День Победы вдова Ольга Семеновна с тремя детьми и родители встречали со слезами на глазах. У 93-летней бабушки они наворачиваются каждый раз 9 мая. Другой предок брал Рейхстаг. Василий Тихонович Казанцев из Красноармейского района в свои 25 лет лихости не растерял. Родня потом говорила, что иначе и погибнуть не мог, как только героем в бою. Воевал разведчиком-наблюдателем 1955-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка Белорусского фронта. Отличился, при штурме одним из первых водрузив красное знамя над зданием немецкого парламента. Ровно через год после смерти Указом президиума Верховного совета СССР был признан Героем Советского Союза. Скончался от ран уже после Победы 13 мая. Похоронен в Берлине. На родине до сих пор проводят лыжные забеги его имени. Илья Изотов: со слов товарища, погиб «Мой дед, Илья Степанович Степанов, родом из деревни Малый Каменник Боровичского района Новгородской области, был призван в Красную армию в июле 1941 года, в возрасте 39 лет. Про его дальнейшую судьбу почти ничего не известно», — вспоминает заместитель редактора Илья Изотов. Сохранившаяся в архивах Минобороны СССР анкета сообщает, что Степанов, со слов его боевого товарища, погиб 4 ноября 1941 года. Место гибели и захоронения не известно по сей день. Алексей Самаев: храню медали деда «Мой дедушка, Григорий Алексеевич Коныгин, родился в 1926 году. Был призван в 1943-м из деревни Агельдино Пермского края. Полтора года проходил службу на Дальнем Востоке. Затем был переведен в 15-й отдельный стрелковый батальон Управления контрразведки «СМЕРШ», — рассказывает корреспондент Алексей Самаев. Воевал с нацистами на территории Украины. Однажды взял в плен целую банду, за что был награжден медалью «За боевые заслуги». После войны окончил Свердловское артиллерийское училище, был кадровым военным. Служил в Забайкальском крае и в Свердловской области. Окончил службу в 1955 году в звании капитана. Очень добрым был человеком. Помню, называл маленьких меня и брата «комариками». Умер в 1982 году в Первоуральске Свердловской области. Медали деда хранятся у меня.