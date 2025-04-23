23 апреля 2025

Челябинские депутаты почтили минутой молчания погибшего директора цинкового завода

Депутаты почтили минутой молчания погибшего директора цинкового завода Избрехта
© Служба новостей «URA.RU»
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Павел Избрехт погиб 1 апреля
Павел Избрехт погиб 1 апреля Фото:

Депутаты заксобрания Челябинской области начали заседание с минуты молчания в память о погибшем коллеге, директоре цинкового завода Павле Избрехте. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«1 апреля погиб Павел Александрович Избрехт. Мы с депутатами решили почтить его память минутой молчания», — обратился к участникам заседания спикер заксобрания Олег Гербер. Это первое заседание заксобрания с момента гибели Избрехта.

Избрехт погиб 1 апреля в результате несчастного случая. Причиной гибели послужил самопроизвольный выстрел из охотничьего ружья. Избрехт возглавлял «Челябинский цинковый завод». Похороны депутата прошли в Екатеринбурге.

Избрехт родился в 1979 году в Екатеринбурге. С отличием Уральскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». Кандидат юридических наук. Его карьера началась на родине: до 2011 года он работал юристом в ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», после перешел на УГМК, а в 2014 году перебрался в Челябинск на должность директора АО «ЧЦЗ». Депутатом заксобрания области Избрехт стал осенью 2021 года, на новый срок баллотироваться не собирался.

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Депутаты заксобрания Челябинской области начали заседание с минуты молчания в память о погибшем коллеге, директоре цинкового завода Павле Избрехте. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «1 апреля погиб Павел Александрович Избрехт. Мы с депутатами решили почтить его память минутой молчания», — обратился к участникам заседания спикер заксобрания Олег Гербер. Это первое заседание заксобрания с момента гибели Избрехта. Избрехт погиб 1 апреля в результате несчастного случая. Причиной гибели послужил самопроизвольный выстрел из охотничьего ружья. Избрехт возглавлял «Челябинский цинковый завод». Похороны депутата прошли в Екатеринбурге. Избрехт родился в 1979 году в Екатеринбурге. С отличием Уральскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». Кандидат юридических наук. Его карьера началась на родине: до 2011 года он работал юристом в ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», после перешел на УГМК, а в 2014 году перебрался в Челябинск на должность директора АО «ЧЦЗ». Депутатом заксобрания области Избрехт стал осенью 2021 года, на новый срок баллотироваться не собирался.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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