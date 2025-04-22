22 апреля 2025

«По факту первая леди»: политолог Минченко оценил деятельность жены челябинского губернатора Текслера

Политолог Минченко вступился за Ирину Текслер
© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Текслер неоднократно бывала в зоне СВО с грузами для челябинских военных
Ирина Текслер неоднократно бывала в зоне СВО с грузами для челябинских военных Фото:

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера может неформально называться «первой леди», поскольку является женой высшего должностного лица региона. Больше того, она имеет на это право в силу активной общественной деятельности, несвойственной большинству жен руководителей субъектов РФ. Такую точку зрения высказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Да, формального статуса „первой леди региона“ у Ирины Текслер нет. Но по факту супруга губернатора является той самой „первой леди“, ведь губернатор — высшее должностное лицо в регионе», — заметил Минченко.

Поводом для активного обсуждения в информационном пространстве страны стала табличка супруги челябинского губернатора Алексея Текслера с подписью «первая леди Челябинской области» на одном из мероприятий.

«Кто-то просто обратил внимание на интересный факт, кто-то шутил, а у кого-то случилась неадекватная масштабу события буря возмущения. Между тем, Ирина Текслер — реальный общественный деятель, зампредседателя Общественной палаты Челябинска, учредитель „Фонда 2020“. На счету фонда — десятки проектов, касающихся помощи участникам СВО и их семьям, социализации детей-сирот, психологической помощи школьникам, оснащение физиооборудованием районных больниц, образовательные проекты, фестивали для жителей самого разного возраста и многое другое», — заметил также Минченко в своем telegram-канале.

Он напомнил, что в 2022 году эксперты «Минченко Консалтинг» опубликовали результаты исследования «Супруги руководителей субъектов РФ. Коллективный портрет». Один из выводов — в российских регионах не сложился полноценный институт «первых леди», поскольку общественная активность супруг губернаторов — скорее редкость, чем типичная история. При этом Ирина Текслер наряду с с Галиной Кондратьевой (Краснодарский край), Натальей Владимировой (Ставропольский край), Айланой Ховалыг (Тыва) и Еленой Аксеновой (Крым) послужила как раз положительным примером. Также с началом спецоперации на Украине Ирина Текслер неоднократно ездила в зону СВО к военнослужащим из Челябинской области.

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Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера может неформально называться «первой леди», поскольку является женой высшего должностного лица региона. Больше того, она имеет на это право в силу активной общественной деятельности, несвойственной большинству жен руководителей субъектов РФ. Такую точку зрения высказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Да, формального статуса „первой леди региона“ у Ирины Текслер нет. Но по факту супруга губернатора является той самой „первой леди“, ведь губернатор — высшее должностное лицо в регионе», — заметил Минченко. Поводом для активного обсуждения в информационном пространстве страны стала табличка супруги челябинского губернатора Алексея Текслера с подписью «первая леди Челябинской области» на одном из мероприятий. «Кто-то просто обратил внимание на интересный факт, кто-то шутил, а у кого-то случилась неадекватная масштабу события буря возмущения. Между тем, Ирина Текслер — реальный общественный деятель, зампредседателя Общественной палаты Челябинска, учредитель „Фонда 2020“. На счету фонда — десятки проектов, касающихся помощи участникам СВО и их семьям, социализации детей-сирот, психологической помощи школьникам, оснащение физиооборудованием районных больниц, образовательные проекты, фестивали для жителей самого разного возраста и многое другое», — заметил также Минченко в своем telegram-канале. Он напомнил, что в 2022 году эксперты «Минченко Консалтинг» опубликовали результаты исследования «Супруги руководителей субъектов РФ. Коллективный портрет». Один из выводов — в российских регионах не сложился полноценный институт «первых леди», поскольку общественная активность супруг губернаторов — скорее редкость, чем типичная история. При этом Ирина Текслер наряду с с Галиной Кондратьевой (Краснодарский край), Натальей Владимировой (Ставропольский край), Айланой Ховалыг (Тыва) и Еленой Аксеновой (Крым) послужила как раз положительным примером. Также с началом спецоперации на Украине Ирина Текслер неоднократно ездила в зону СВО к военнослужащим из Челябинской области.
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