В Миассе подожгли гостевой дом «Бухта рыбака» на реке Атлян. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом сдавался в аренду рыбакам
Дом сдавался в аренду рыбакам Фото:

В Миассе (Челябинская область) совершен поджог гостевого дома «Бухта рыбака» в пойме реки Атлян. Как сообщил URA.RU адвокат владельца дома Александр Чудинов, есть все основания считать произошедшее покушением на убийство.

«Поджог произошел в 1:15 ночи. Владелец дома Юрий Шубин должен был там ночевать, так что мы расцениваем это как покушение на убийство», — сообщил Чудинов.

По его словам, дому нанесен серьезный ущерб, сумма которого превышает 2,5 миллиона рублей. Есть видео, на котором заметно, как человек подходит к дому, после чего появляется яркая вспышка и начинается пожар.

Также Чудинов обращает внимание, что действия поджигателя ввиду высокой пожарной опасности в регионе могли привести к ландшафтному пожару и распространению огня на другие дома и строения. По информации Чудинова, сейчас решается, кто будет расследовать уголовное делу по факту поджога — следственный комитет или полиция.

«Бухта рыбака» — это двухэтажный жилой дом, который чаще всего сдается любителям рыбной ловли, приезжающим на Атлян. В доме 12 спальных мест. Он расположен в двух километрах от горнолыжного центра «Солнечная долина».

В пресс-службе регионального управления МЧС URA.RU сообщили, что горел деревянный дом с металлической кровлей. Огонь распространялся по деревянной обрешетке. Возгорание ликвидировано на площади 30 квадратных метров. На месте работали две автоцистерны. ЧП обошлось без пострадавших. Причину устанавливают.

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В Миассе (Челябинская область) совершен поджог гостевого дома «Бухта рыбака» в пойме реки Атлян. Как сообщил URA.RU адвокат владельца дома Александр Чудинов, есть все основания считать произошедшее покушением на убийство. «Поджог произошел в 1:15 ночи. Владелец дома Юрий Шубин должен был там ночевать, так что мы расцениваем это как покушение на убийство», — сообщил Чудинов. По его словам, дому нанесен серьезный ущерб, сумма которого превышает 2,5 миллиона рублей. Есть видео, на котором заметно, как человек подходит к дому, после чего появляется яркая вспышка и начинается пожар. Также Чудинов обращает внимание, что действия поджигателя ввиду высокой пожарной опасности в регионе могли привести к ландшафтному пожару и распространению огня на другие дома и строения. По информации Чудинова, сейчас решается, кто будет расследовать уголовное делу по факту поджога — следственный комитет или полиция. «Бухта рыбака» — это двухэтажный жилой дом, который чаще всего сдается любителям рыбной ловли, приезжающим на Атлян. В доме 12 спальных мест. Он расположен в двух километрах от горнолыжного центра «Солнечная долина». В пресс-службе регионального управления МЧС URA.RU сообщили, что горел деревянный дом с металлической кровлей. Огонь распространялся по деревянной обрешетке. Возгорание ликвидировано на площади 30 квадратных метров. На месте работали две автоцистерны. ЧП обошлось без пострадавших. Причину устанавливают.
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