В ДТП пострадал водитель загоревшейся фуры
На трассе Челябинск — Екатеринбург 24 апреля в ДТП загорелась фура. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ Челябинской области, большегруз въехал в «Газель» и попал в кювет.
«На 95 км автодороги „Подъезд к Екатеринбургу“ водитель грузового автомобиля совершил столкновение с попутным автомобилем „Газель“. После оба автомобиля съехали в кювет, где большегруз загорелся», — сообщили URA.RU в ГАИ.
В ДТП пострадал водитель большегруза. Движение организовано только по одной полосе.
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