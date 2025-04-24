На трассе между Челябинском и Екатеринбургом загорелась фура. Видео

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В ДТП пострадал водитель загоревшейся фуры
В ДТП пострадал водитель загоревшейся фуры Фото:

На трассе Челябинск — Екатеринбург 24 апреля в ДТП загорелась фура. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ Челябинской области, большегруз въехал в «Газель» и попал в кювет.

«На 95 км автодороги „Подъезд к Екатеринбургу“ водитель грузового автомобиля совершил столкновение с попутным автомобилем „Газель“. После оба автомобиля съехали в кювет, где большегруз загорелся», — сообщили URA.RU в ГАИ.

В ДТП пострадал водитель большегруза. Движение организовано только по одной полосе.

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На трассе Челябинск — Екатеринбург 24 апреля в ДТП загорелась фура. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ Челябинской области, большегруз въехал в «Газель» и попал в кювет. «На 95 км автодороги „Подъезд к Екатеринбургу“ водитель грузового автомобиля совершил столкновение с попутным автомобилем „Газель“. После оба автомобиля съехали в кювет, где большегруз загорелся», — сообщили URA.RU в ГАИ. В ДТП пострадал водитель большегруза. Движение организовано только по одной полосе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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