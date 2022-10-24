24 октября 2022

Челябинскую мебель начнут продавать россиянам за рубежом

© Служба новостей «URA.RU»
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Мебельные магазины. Екатеринбург
Челябинскую мебель начнут продавать за рубежом Фото:

Компания Loftovik из Челябинска готовится запустить продажи мебели за рубежом. Как URA.RU сообщил сооснователь бренда Дмитрий Силин, продажи начнутся в Турции, Казахстане и ОАЭ.

«Формируем список позиций, которые планируем реализовывать на зарубежные рынки. Ниша появилась в связи с повышенным спросом россиян на зарубежную недвижимость», — уточнил URA.RU Силин.

Старт на восточных рынках намечен на 2023 год. В декабре компания откроет заграницей филиал, задачей которого будет прием и обработка платежей в иностранной валюте. В планах выход на оборот от продаж мебели за рубежом в два миллиона долларов США. Российский сегмент компании показывает оборот в 3,5 млн долларов.

Продавать заграницей будут сразу несколько позиций: столы, стулья, тумбы, зеркала и комоды. Производство пока останется на заводах Челябинской и Ленинградской областей. В будущем, при увеличении спроса, в компании не исключили локализации части мощностей за рубежом.

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Компания Loftovik из Челябинска готовится запустить продажи мебели за рубежом. Как URA.RU сообщил сооснователь бренда Дмитрий Силин, продажи начнутся в Турции, Казахстане и ОАЭ. «Формируем список позиций, которые планируем реализовывать на зарубежные рынки. Ниша появилась в связи с повышенным спросом россиян на зарубежную недвижимость», — уточнил URA.RU Силин. Старт на восточных рынках намечен на 2023 год. В декабре компания откроет заграницей филиал, задачей которого будет прием и обработка платежей в иностранной валюте. В планах выход на оборот от продаж мебели за рубежом в два миллиона долларов США. Российский сегмент компании показывает оборот в 3,5 млн долларов. Продавать заграницей будут сразу несколько позиций: столы, стулья, тумбы, зеркала и комоды. Производство пока останется на заводах Челябинской и Ленинградской областей. В будущем, при увеличении спроса, в компании не исключили локализации части мощностей за рубежом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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