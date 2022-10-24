Челябинские «нефтяники» незаконно заправляли автомобили

АЗС работали без регистрации и лицензии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске группа лиц незаконно открыла сеть автозаправок, и начала получать деньги с заправки автомобилей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД региона, «нефтяники» вели свою деятельность без регистрации.

«Нейтрализована деятельность автозаправочных станций, осуществлявших свою деятельность без образования ИП и юридического лица. Нелегальные заправки располагались в Металлургическом, Калининском и Курчатовском районах», — сообщили URA.RU в полицейском главке.

В ведомстве отметили, что нарушителей привлекли к ответственности за самовольное занятие земельного участка и за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Топливо и оборудование были изъяты со всех незаконных АЗС.