24 октября 2022

Челябинские «нефтяники» незаконно заправляли автомобили

© Служба новостей «URA.RU»
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Общероссийская социальная кампания «Расставь приоритеты!». Челябинск, бензин, заправка, топливо, автозаправка, азс, бензоколонка, горючее, автотранспорт
АЗС работали без регистрации и лицензии Фото:

В Челябинске группа лиц незаконно открыла сеть автозаправок, и начала получать деньги с заправки автомобилей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД региона, «нефтяники» вели свою деятельность без регистрации.

«Нейтрализована деятельность автозаправочных станций, осуществлявших свою деятельность без образования ИП и юридического лица. Нелегальные заправки располагались в Металлургическом, Калининском и Курчатовском районах», — сообщили URA.RU в полицейском главке.

В ведомстве отметили, что нарушителей привлекли к ответственности за самовольное занятие земельного участка и за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Топливо и оборудование были изъяты со всех незаконных АЗС.

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В Челябинске группа лиц незаконно открыла сеть автозаправок, и начала получать деньги с заправки автомобилей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД региона, «нефтяники» вели свою деятельность без регистрации. «Нейтрализована деятельность автозаправочных станций, осуществлявших свою деятельность без образования ИП и юридического лица. Нелегальные заправки располагались в Металлургическом, Калининском и Курчатовском районах», — сообщили URA.RU в полицейском главке. В ведомстве отметили, что нарушителей привлекли к ответственности за самовольное занятие земельного участка и за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Топливо и оборудование были изъяты со всех незаконных АЗС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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