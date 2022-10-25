25 октября 2022

Глава Гумкорпуса советует мобилизованным из ХМАО не брать сотовые телефоны в зону СВО

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, телефон, сотовая связь, армия, спецоперация, силовые структуры, солдат
Телефоны может отследить противник Фото:
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Мобилизация в России

Глава гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО Эдуард Логинов, который неоднократно бывал в зоне проведения спецоперации, просит всех мобилизованных отказаться от мобильных телефонов, отправляясь в Донбасс. Об этом URA.RU сообщил сам Логинов.

«Мобилизованным не нужно брать с России в зону СВО ни в коем случае какие-либо телефоны. Потому что они пеленгуется противником. Телефон, привезенный с Российской Федерации, не только по SIM — карте, но и по IMEI [индивидуальный номер мобильного оборудования] можно отследить и все его передвижения», — сообщил Логинов.

По словам общественника, эту информации подтвердит любой военный, участвовавший в спецоперации. Глава добровольческого гуманитарного корпуса уже не раз ездил в зону проведения спецоперации с гуманитарной миссией и общался напрямую с участниками боевых действий.

Ранее URA.RU сообщало, что военком ХМАО Роман Вуколов сообщил о запрете пользоваться смартфонами в военных частях. И посоветовал мобилизованным брать с собой только простые кнопочные телефоны.

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Глава гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО Эдуард Логинов, который неоднократно бывал в зоне проведения спецоперации, просит всех мобилизованных отказаться от мобильных телефонов, отправляясь в Донбасс. Об этом URA.RU сообщил сам Логинов. «Мобилизованным не нужно брать с России в зону СВО ни в коем случае какие-либо телефоны. Потому что они пеленгуется противником. Телефон, привезенный с Российской Федерации, не только по SIM — карте, но и по IMEI [индивидуальный номер мобильного оборудования] можно отследить и все его передвижения», — сообщил Логинов. По словам общественника, эту информации подтвердит любой военный, участвовавший в спецоперации. Глава добровольческого гуманитарного корпуса уже не раз ездил в зону проведения спецоперации с гуманитарной миссией и общался напрямую с участниками боевых действий. Ранее URA.RU сообщало, что военком ХМАО Роман Вуколов сообщил о запрете пользоваться смартфонами в военных частях. И посоветовал мобилизованным брать с собой только простые кнопочные телефоны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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