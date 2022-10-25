Глава Гумкорпуса советует мобилизованным из ХМАО не брать сотовые телефоны в зону СВО

26 октября 2022 в 18:41 Размер текста - 17 +

Телефоны может отследить противник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Глава гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО Эдуард Логинов, который неоднократно бывал в зоне проведения спецоперации, просит всех мобилизованных отказаться от мобильных телефонов, отправляясь в Донбасс. Об этом URA.RU сообщил сам Логинов. «Мобилизованным не нужно брать с России в зону СВО ни в коем случае какие-либо телефоны. Потому что они пеленгуется противником. Телефон, привезенный с Российской Федерации, не только по SIM — карте, но и по IMEI [индивидуальный номер мобильного оборудования] можно отследить и все его передвижения», — сообщил Логинов. По словам общественника, эту информации подтвердит любой военный, участвовавший в спецоперации. Глава добровольческого гуманитарного корпуса уже не раз ездил в зону проведения спецоперации с гуманитарной миссией и общался напрямую с участниками боевых действий. Ранее URA.RU сообщало, что военком ХМАО Роман Вуколов сообщил о запрете пользоваться смартфонами в военных частях. И посоветовал мобилизованным брать с собой только простые кнопочные телефоны.

Глава гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО Эдуард Логинов, который неоднократно бывал в зоне проведения спецоперации, просит всех мобилизованных отказаться от мобильных телефонов, отправляясь в Донбасс. Об этом URA.RU сообщил сам Логинов. «Мобилизованным не нужно брать с России в зону СВО ни в коем случае какие-либо телефоны. Потому что они пеленгуется противником. Телефон, привезенный с Российской Федерации, не только по SIM — карте, но и по IMEI [индивидуальный номер мобильного оборудования] можно отследить и все его передвижения», — сообщил Логинов. По словам общественника, эту информации подтвердит любой военный, участвовавший в спецоперации. Глава добровольческого гуманитарного корпуса уже не раз ездил в зону проведения спецоперации с гуманитарной миссией и общался напрямую с участниками боевых действий. Ранее URA.RU сообщало, что военком ХМАО Роман Вуколов сообщил о запрете пользоваться смартфонами в военных частях. И посоветовал мобилизованным брать с собой только простые кнопочные телефоны.