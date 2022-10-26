В ЛНР поблагодарили пермского губернатора за восстановление города

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Пермские специалисты помогли восстановить некоторые здания в городе Фото:
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Исполняющий обязанности главы Северодонецка (ЛНР) Николай Моргунов поблагодарил губернатора Пермского края Дмитрия Махонина за восстановление города. Об этом Моргунов написал в своем telegram-канале.

«Губернатор Пермского края Махонин Дмитрий Николаевич инициировал множество проектов, которые касалась разных сфер жизни города и горожан. За это я хотел бы лично поблагодарить его и сказать, что очень рад плодотворному сотрудничеству», — написал Моргунов в Telegram.

Пермский край взял шефство над восстановлением города еще летом 2022 года. За несколько месяцев в Северодонецке пермские специалисты помогли восстановить некоторые объекты, край выделил городу полмиллиарда рублей и автомобили для коммунальных нужд, из региона привозили гуманитарные грузы. Городу была оказана не только материальная поддержка: северодонецкие дети отдыхали летом в пермских лагерях, а в сфере образования своим коллегам помогали педагоги из Перми.

Также Моргунов рассказал о визите в город специалистов из пермского центра помощи детям, которые остались без попечения. Представители центра провели беседу с местной девочкой и ее опекуном для определения общей атмосферы в семье.

Ранее URA.RU также рассказывало о том, как бывший замминистра сельского хозяйства Пермского края Юрий Крестьянников нашел новую работу в ЛНР. Он устроился на работу в администрацию Северодонецка. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал решение о ее начале вынужденным.

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Исполняющий обязанности главы Северодонецка (ЛНР) Николай Моргунов поблагодарил губернатора Пермского края Дмитрия Махонина за восстановление города. Об этом Моргунов написал в своем telegram-канале. «Губернатор Пермского края Махонин Дмитрий Николаевич инициировал множество проектов, которые касалась разных сфер жизни города и горожан. За это я хотел бы лично поблагодарить его и сказать, что очень рад плодотворному сотрудничеству», — написал Моргунов в Telegram. Пермский край взял шефство над восстановлением города еще летом 2022 года. За несколько месяцев в Северодонецке пермские специалисты помогли восстановить некоторые объекты, край выделил городу полмиллиарда рублей и автомобили для коммунальных нужд, из региона привозили гуманитарные грузы. Городу была оказана не только материальная поддержка: северодонецкие дети отдыхали летом в пермских лагерях, а в сфере образования своим коллегам помогали педагоги из Перми. Также Моргунов рассказал о визите в город специалистов из пермского центра помощи детям, которые остались без попечения. Представители центра провели беседу с местной девочкой и ее опекуном для определения общей атмосферы в семье. Ранее URA.RU также рассказывало о том, как бывший замминистра сельского хозяйства Пермского края Юрий Крестьянников нашел новую работу в ЛНР. Он устроился на работу в администрацию Северодонецка. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал решение о ее начале вынужденным.
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