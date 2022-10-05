Воевавший на Украине пермский экс-депутат раскрыл, какие навыки пригодятся мобилизованным

Участник СВО из Перми посоветовал мобилизованным учиться прятаться от мин

06 октября 2022 в 13:01 Размер текста - 17 +

Мобилизованные должны уметь обнаруживать мины и прятаться от беспилотников Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованным на фронте пригодятся умения наступать группой, обнаруживать мину и прятаться от беспилотников. Такое мнение высказал экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко, принимавший участие в спецоперации. В своем telegram-канале «ПоZывной „Депутат“» он заметил, что в СМИ показывают, как в учебных центрах резервисты проходят то, чему их уже обучали в армии: ходить строем, обращаться с оружием и стрелять из него. «Зато они [мобилизованные], скорее всего, не умеют двигаться группой в наступление, обороняться, прятаться от мин и слушать их, обнаруживать и прятаться от беспилотников, двигаться в колонне, и, при необходимости, выходить из-под обстрела. Это те навыки, которые действительно понадобятся на войне. Учат ли этому на полигонах? И, вообще, лучший учитель, это практика. Поэтому, лучший вариант для пехоты — после короткой недельной подготовки сразу на фронт. Не в наступление, а хотя бы во вторую линию, чтобы ребята обстрелялись, преодолели свои страхи», — написал Григоренко. При этом участник спецоперации отметил, что «длительная и насыщенная учеба» в первую очередь, нужна механикам-водителям, артиллеристам и другим мобилизованным, имеющим сложные военно-учетные специальности». С 21 сентября в России проводится частичная мобилизация. Указ о ее проведении подписал президент Владимир Путин. Из Пермского края в учебные центры Елани и Тюмени было отправлено несколько эшелонов с резервистами. По словам губернатора Дмитрия Махонина, план по мобилизации Пермский край выполнил на 100%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мобилизованным на фронте пригодятся умения наступать группой, обнаруживать мину и прятаться от беспилотников. Такое мнение высказал экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко, принимавший участие в спецоперации. В своем telegram-канале «ПоZывной „Депутат“» он заметил, что в СМИ показывают, как в учебных центрах резервисты проходят то, чему их уже обучали в армии: ходить строем, обращаться с оружием и стрелять из него. «Зато они [мобилизованные], скорее всего, не умеют двигаться группой в наступление, обороняться, прятаться от мин и слушать их, обнаруживать и прятаться от беспилотников, двигаться в колонне, и, при необходимости, выходить из-под обстрела. Это те навыки, которые действительно понадобятся на войне. Учат ли этому на полигонах? И, вообще, лучший учитель, это практика. Поэтому, лучший вариант для пехоты — после короткой недельной подготовки сразу на фронт. Не в наступление, а хотя бы во вторую линию, чтобы ребята обстрелялись, преодолели свои страхи», — написал Григоренко. При этом участник спецоперации отметил, что «длительная и насыщенная учеба» в первую очередь, нужна механикам-водителям, артиллеристам и другим мобилизованным, имеющим сложные военно-учетные специальности». С 21 сентября в России проводится частичная мобилизация. Указ о ее проведении подписал президент Владимир Путин. Из Пермского края в учебные центры Елани и Тюмени было отправлено несколько эшелонов с резервистами. По словам губернатора Дмитрия Махонина, план по мобилизации Пермский край выполнил на 100%.