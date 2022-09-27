Пермский экс-депутат дал совет мобилизованным при сборе вещей

Пермский экс-депутат порекомендовал мобилизованным не брать лишнего

28 сентября 2022 в 17:31 Размер текста - 17 +

Со всем снаряжением нужно будет передвигаться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Пермский экс-депутат Александр Григоренко, принимавший участие в СВО, посоветовал мобилизованным покупать только то снаряжение, которое им не выдадут в минобороны. В своем telegram-канале «ПоZывной „Депутат“» он подчеркнул, что нужно учитывать вес вещей. «При этом, вы должны понимать, что с этим снаряжением на плечах (и еще оружием и броней) вам придется передвигаться. Поэтому вес вещей нужно тщательно учитывать», — отметил он. В приоритете должна быть аптечка. А все остальное нужно проверять на предмет целесообразности. Григоренко сообщил, что берцы, спальник, форму, в том числе, зимнюю, выдадут в минобороны. Нужно брать вещи, которые там не дадут (зажигалки, часы, фонарики и пр.), или которые более привычны. «Мужики серьезно подошли к мобилизации. Их жены тоже. Значит, мужики чувствуют за спиной поддержку семьи. И им будет легче на фронте», — прокомментировал Григоренко дискуссии вокруг снаряжения мобилизованных. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Будет призвано около 300 тысяч человек. Из Пермского края уехали две колонны. Отправка будет продолжаться до пятницы. Ранее URA.RU рассказывало, что на СВО был мобилизован депутат молодежного парламента Пермского края. Россия проводит спецоперацию по денацификации Украины с 24 февраля.

Пермский экс-депутат Александр Григоренко, принимавший участие в СВО, посоветовал мобилизованным покупать только то снаряжение, которое им не выдадут в минобороны. В своем telegram-канале «ПоZывной „Депутат“» он подчеркнул, что нужно учитывать вес вещей. «При этом, вы должны понимать, что с этим снаряжением на плечах (и еще оружием и броней) вам придется передвигаться. Поэтому вес вещей нужно тщательно учитывать», — отметил он. В приоритете должна быть аптечка. А все остальное нужно проверять на предмет целесообразности. Григоренко сообщил, что берцы, спальник, форму, в том числе, зимнюю, выдадут в минобороны. Нужно брать вещи, которые там не дадут (зажигалки, часы, фонарики и пр.), или которые более привычны. «Мужики серьезно подошли к мобилизации. Их жены тоже. Значит, мужики чувствуют за спиной поддержку семьи. И им будет легче на фронте», — прокомментировал Григоренко дискуссии вокруг снаряжения мобилизованных. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Будет призвано около 300 тысяч человек. Из Пермского края уехали две колонны. Отправка будет продолжаться до пятницы. Ранее URA.RU рассказывало, что на СВО был мобилизован депутат молодежного парламента Пермского края. Россия проводит спецоперацию по денацификации Украины с 24 февраля.