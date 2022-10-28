Депутат из ХМАО, воевавший вместе с бойцами Кадырова, привез помощь мобилизованным в Елань

28 октября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Депутат оплатил все расходы: грузовик, бензин и сам съездил в Елань Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Депутат думы Пыть-Яха Супьян Хужулов, принимавший участие в спецоперации на Украине вместе с воинскими подразделениями главы Чечни Рамзана Кадырова, привез медицинские препараты, одежду и генератор для мобилизованных в Елань. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник в окружении депутата. «Мы загрузили 6 поддонов полных со снаряжением в грузовую машину МАN. Плюс мобилизованные попросили генератор, его тоже загрузили. Хужулов взял на себя все расходы: оплатил грузовик, бензин и сам сопровождал на личной автомобиле. По пути выяснилось, что нужны еще медикаменты, закупили и их», — отмечает источник. В самой Елани депутат думы Пыть-Яха поделился боевым опытом с мобилизованными. Следующая поездка планируется в Макеевку (ДНР). Дозвониться до самого Хужулова не удалось, он не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU рассказывало, что следственный комитет инициировал доследственную проверку в отношении Хужулова за нарушение миграционного законодательства. Он прописал у себя свыше 50 работников своего предприятия. Претензии депутату были озвучены после того, как он вернулся в Пыть-Ях из Донбасса, где он в качестве добровольца принимал участие в российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Депутат думы Пыть-Яха Супьян Хужулов, принимавший участие в спецоперации на Украине вместе с воинскими подразделениями главы Чечни Рамзана Кадырова, привез медицинские препараты, одежду и генератор для мобилизованных в Елань. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник в окружении депутата. «Мы загрузили 6 поддонов полных со снаряжением в грузовую машину МАN. Плюс мобилизованные попросили генератор, его тоже загрузили. Хужулов взял на себя все расходы: оплатил грузовик, бензин и сам сопровождал на личной автомобиле. По пути выяснилось, что нужны еще медикаменты, закупили и их», — отмечает источник. В самой Елани депутат думы Пыть-Яха поделился боевым опытом с мобилизованными. Следующая поездка планируется в Макеевку (ДНР). Дозвониться до самого Хужулова не удалось, он не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU рассказывало, что следственный комитет инициировал доследственную проверку в отношении Хужулова за нарушение миграционного законодательства. Он прописал у себя свыше 50 работников своего предприятия. Претензии депутату были озвучены после того, как он вернулся в Пыть-Ях из Донбасса, где он в качестве добровольца принимал участие в российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.