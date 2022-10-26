26 октября 2022

Под Челябинском в массовой аварии с участием фур погиб водитель. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, чп, медицина, авария, проишествие, бригада скорой помощи, врач, фельдшер, медик
На месте ДТП работают экстренные службы Фото:

В Сосновском районе (Челябинская область) 27 октября столкнулись две фуры и легковая машина. Один из водителей погиб на месте, сообщили URA.RU в пресс-службе Управление ГИБДД по региону.

«Авария произошла в Сосновском районе в 15:10, на 18 км автодороги Западный обход Челябинска. Водитель 1968 г. р., управляя автомобилем IVECO с полуприцепом, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения (выезд запрещен)», — заявили в пресс-службе.

В результате водитель IVECO совершил столкновение со встречным автомобилем MAN. После чего легковой автомобиль Kia Rio (двигавшийся позади грузовика MAN в попутном направлении) совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель автомобиля IVECO от полученных травм скончался на месте происшествия. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.

Авария произошла в Сосновском районе в 18 километрах от Челябинска
Фото:

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В Сосновском районе (Челябинская область) 27 октября столкнулись две фуры и легковая машина. Один из водителей погиб на месте, сообщили URA.RU в пресс-службе Управление ГИБДД по региону. «Авария произошла в Сосновском районе в 15:10, на 18 км автодороги Западный обход Челябинска. Водитель 1968 г. р., управляя автомобилем IVECO с полуприцепом, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения (выезд запрещен)», — заявили в пресс-службе. В результате водитель IVECO совершил столкновение со встречным автомобилем MAN. После чего легковой автомобиль Kia Rio (двигавшийся позади грузовика MAN в попутном направлении) совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомобиля IVECO от полученных травм скончался на месте происшествия. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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