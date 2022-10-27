Екатеринбуржец едет на фронт, чтобы через Украину дойти до родителей в Приднестровье. Фото

28 октября 2022 в 14:16 Размер текста - 17 +

Денис Матреев готов пройти через всю Украину, чтобы увидеть родителей Фото: читатель URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Екатеринбуржец Денис Матреев обрадовался, получив повестку по мобилизации. Родители 46-летнего мужчины живут в Приднестровье, до которого на сегодняшний день нельзя добраться из России. Призывник заявил URA.RU, что намерен «протопать через всю Украину в солдатских сапогах», чтобы обнять отца и мать. «У меня родители в Приднестровье, я не хочу, чтобы они жили в блокаде. Я хочу дойти пешком с автоматом до родителей, потому что другим способом я туда попасть не могу. Дотопать в солдатских сапогах, очищая и освобождая территории Одесской, Николаевской областей и освободить Приднестровью выход к приморью. Два года назад я шутил на эту тему, сейчас шутка превратилась в реальность», — объяснил Денис Матреев. Мужчина ранее служил в приднестровских погранвойсках поваром, звания не имеет. Сейчас он житель Екатеринбурга, работает водителем-завхозом в ЗАО «Торговый дом Атлантис». Узнав о мобилизации, коллеги скинулись солдату деньгами, на которые он купил себе продукты, предметы первой необходимости, часы, телефон. «Хотя в этом нет необходимости нет, здесь все дали, все есть», — говорит Матреев, который находится сейчас в учебном центре в 32-м военном городке. Солдат похвалил обстановку в 32-м военном городке Фото: читатель URA.RU

Екатеринбуржец Денис Матреев обрадовался, получив повестку по мобилизации. Родители 46-летнего мужчины живут в Приднестровье, до которого на сегодняшний день нельзя добраться из России. Призывник заявил URA.RU, что намерен «протопать через всю Украину в солдатских сапогах», чтобы обнять отца и мать. «У меня родители в Приднестровье, я не хочу, чтобы они жили в блокаде. Я хочу дойти пешком с автоматом до родителей, потому что другим способом я туда попасть не могу. Дотопать в солдатских сапогах, очищая и освобождая территории Одесской, Николаевской областей и освободить Приднестровью выход к приморью. Два года назад я шутил на эту тему, сейчас шутка превратилась в реальность», — объяснил Денис Матреев. Мужчина ранее служил в приднестровских погранвойсках поваром, звания не имеет. Сейчас он житель Екатеринбурга, работает водителем-завхозом в ЗАО «Торговый дом Атлантис». Узнав о мобилизации, коллеги скинулись солдату деньгами, на которые он купил себе продукты, предметы первой необходимости, часы, телефон. «Хотя в этом нет необходимости нет, здесь все дали, все есть», — говорит Матреев, который находится сейчас в учебном центре в 32-м военном городке.