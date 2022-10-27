27 октября 2022

Екатеринбуржец едет на фронт, чтобы через Украину дойти до родителей в Приднестровье. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Матреев готов пройти через всю Украину, чтобы увидеть родителей Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Екатеринбуржец Денис Матреев обрадовался, получив повестку по мобилизации. Родители 46-летнего мужчины живут в Приднестровье, до которого на сегодняшний день нельзя добраться из России. Призывник заявил URA.RU, что намерен «протопать через всю Украину в солдатских сапогах», чтобы обнять отца и мать.

«У меня родители в Приднестровье, я не хочу, чтобы они жили в блокаде. Я хочу дойти пешком с автоматом до родителей, потому что другим способом я туда попасть не могу. Дотопать в солдатских сапогах, очищая и освобождая территории Одесской, Николаевской областей и освободить Приднестровью выход к приморью. Два года назад я шутил на эту тему, сейчас шутка превратилась в реальность», — объяснил Денис Матреев.

Мужчина ранее служил в приднестровских погранвойсках поваром, звания не имеет. Сейчас он житель Екатеринбурга, работает водителем-завхозом в ЗАО «Торговый дом Атлантис». Узнав о мобилизации, коллеги скинулись солдату деньгами, на которые он купил себе продукты, предметы первой необходимости, часы, телефон. «Хотя в этом нет необходимости нет, здесь все дали, все есть», — говорит Матреев, который находится сейчас в учебном центре в 32-м военном городке.

Солдат похвалил обстановку в 32-м военном городке
Фото:

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Екатеринбуржец Денис Матреев обрадовался, получив повестку по мобилизации. Родители 46-летнего мужчины живут в Приднестровье, до которого на сегодняшний день нельзя добраться из России. Призывник заявил URA.RU, что намерен «протопать через всю Украину в солдатских сапогах», чтобы обнять отца и мать. «У меня родители в Приднестровье, я не хочу, чтобы они жили в блокаде. Я хочу дойти пешком с автоматом до родителей, потому что другим способом я туда попасть не могу. Дотопать в солдатских сапогах, очищая и освобождая территории Одесской, Николаевской областей и освободить Приднестровью выход к приморью. Два года назад я шутил на эту тему, сейчас шутка превратилась в реальность», — объяснил Денис Матреев. Мужчина ранее служил в приднестровских погранвойсках поваром, звания не имеет. Сейчас он житель Екатеринбурга, работает водителем-завхозом в ЗАО «Торговый дом Атлантис». Узнав о мобилизации, коллеги скинулись солдату деньгами, на которые он купил себе продукты, предметы первой необходимости, часы, телефон. «Хотя в этом нет необходимости нет, здесь все дали, все есть», — говорит Матреев, который находится сейчас в учебном центре в 32-м военном городке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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