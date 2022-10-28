Эрдоган пообещал помочь Европе вместе с Путиным

«Турецкий поток» может начать распределять газ для Европы, заявил Эрдоган
новость из сюжетаГазовый кризис в Европе
Природный газ для Европы в будущем может распределяться с помощью «Турецкого потока». Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.
«Я надеюсь, что мы будем распределять природный газ из России в Европу по «Турецкому потоку», — цитирует Эрдогана турецкое издание Yeni Safak. Он добавил, что добиться этого можно в результате переговоров с Россией.
Ранее стало известно, что начались работы по созданию совместного газового хаба между Россией и Турцией. Также турецкий лидер заявил, что зимой у Турции не будет проблем с обеспечением природным газом из России, передает телеканал 360. Помимо этого, в НАТО определили тайного союзника России, передает «Дни.ру».
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews