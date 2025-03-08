Умер глава Ассоциации ветеранов «Альфы» Мирошниченко: кем был военный, что такое группа «А»

Скончался генерал-полковник в отставке Александр Мирошниченко, президент международной ассоциации ветеранов группы «Альфа» и участник ряда антитеррористических операций. Он умер в субботу, 8 марта, ему был 71 год. Подробности о его подразделении, а также о его истории — в материале URA.RU.
Биография Александра Мирошниченко
Мирошниченко родился 3 июля 1953 года в Москве. В 1973 году, после окончания срочной службы в Ракетных войсках стратегического назначения и получения звания старшины, ему предложили служить в органах госбезопасности. В 1978 году он окончил Ленинградскую спецшколу №401 КГБ СССР, а в 1986 году — Высшую школу КГБ СССР.
Начиная с 1973 года, Мирошниченко служил в Службе охраны дипломатических представительств КГБ СССР, выделяясь как лучший молодой сотрудник. В 1978 году он вошел в состав антитеррористической группы «А» («Альфа»).
Мирошниченко имел богатый опыт участия в знаковых военных операциях. Генерал-полковник был задействован в кабульских событиях 1979 года, затем помогал обеспечивать безопасность нового главы Афганистана. Также он участвовал в ряде ключевых операций группы «Альфа» по всему бывшему СССР, включая освобождение заложников на Дубровке («Норд-Ост»).
С 2007 года Мирошниченко находится в отставке и был назначен заместителем губернатора Тверской области по вопросам безопасности. 26 октября 2010 года он был назначен помощником министра обороны Российской Федерации.
Награды Мирошниченко
За время своей службы Мирошниченко был удостоен множества государственных наград, среди которых ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Александра Невского и другие высокие отличия. Его деятельность в сфере спецслужб и обеспечения национальной безопасности оказала значительное влияние на развитие спецопераций в истории России.
Что такое группа «Альфа»
29 июля 1974 года Юрий Андропов, занимавший тогда пост председателя КГБ при Совете Министров СССР, утвердил приказ, классифицированный как «Особая важность». Этот документ касался изменений в структуре Седьмого управления и официального введения в действие положения о создании группы «А». Этот день признан как дата основания данного спецподразделения.
Согласно утвержденному положению, группа «А» представляла собой часть 5-го отдела Седьмого управления КГБ и была задействована в выполнении спецпоручений председателя комитета или его зама. Основные функции подразделения включают противодействие террористическим и диверсионным акциям, а также другим видам особо опасной преступной деятельности, выполняемой иностранными экстремистами и советскими гражданами. Основными объектами деятельности группы являлись иностранные представительства и их сотрудники, а также критически важные объекты на территории СССР, включая аэродромы, вокзалы, а также морские и речные порты, где могут быть захвачены члены экипажей или пассажиры.
Сегодня группа «Альфа» продолжает свою деятельность. Вместе со спецподразделением «Вымпел» группа «Альфа» являются наиболее известными российскими антитеррористическими подразделениями, решающими задачи обеспечения национальной безопасности.
Когда умер генерал-полковник
Мирошниченко умер в субботу, 8 марта. Ему был 71 год.
«Президент международной ассоциации ветеранов группы „Альфа“, участник многих крупных антитеррористических операций генерал-полковник в отставке Александр Мирошниченко скончался в субботу на 72-м году жизни», — пишет РИА Новости. Причина смерти не уточняется.
На официальном сайте Ассоциации смерть Мирошниченко назвали тяжелой утратой. Соратники скорбят о погибшем военном.
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