Российская медсестра спасла жизни 30 военных после атаки FPV-дрона

Российская медсестра Елена Круглова и ее коллеги спасли жизни 30 российским военнослужащим после атаки украинского FPV-дрона. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«Раненых российских бойцов противник атаковал FPV-дроном эвакуационную машину, в результате чего бойцы, находившиеся в авто, получили... тяжелые ранения. Три десятка раненых военнослужащих доставили в медпункт, где Круглова несла дежурство. Счет шел на минуты, Елена вместе с ассистентами, анестезиологом и хирургом, в течение трех часов оказывали медпомощь более 30 бойцам», — говорится в сообщении Минобороны РФ, слова приводит РИА Новости.
URA.RU рассказывало ранее, как во время артиллерийского обстрела украинскими силами позиций РФ медсестра Людмила Болилая проявила выдающийся героизм, защитив своим телом тяжело раненого солдата от осколков. В результате этих действий она получила серьезные травмы и немедленно была транспортирована в ближайший полевой госпиталь.
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