В Петербурге арестовали чиновников, продававших муниципальную землю

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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Вице-мэры останутся под стражей до конца апреля Фото:

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга взял под стражу двух заместителей глав Всеволожского района Алексея Кондрашина и Дениса Крайнова. Их подозревают в махинациях с земельными участками. Оба чиновника обвиняются в растрате и превышении должностных полномочий.

«По данным следствия, Кондрашин, состоящий в должности заместителя главы администрации Всеволожского муниципального района, и заместитель главы Морозовского городского поселения Крайнов умышленно создали условия для незаконного отчуждения муниципального земельного участка. Действуя сообща с другими лицами, они продали участок стоимостью 50 млн рублей, который не мог быть предметом аукциона, за 30 млн рублей» — сообщается в telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

По сведениям РБК, речь идет об участке площадью 3,78 га в Сосновом переулке около Ладожского озера. Суд определил срок содержания под стражей задержанных до 26 апреля 2025 года.

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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга взял под стражу двух заместителей глав Всеволожского района Алексея Кондрашина и Дениса Крайнова. Их подозревают в махинациях с земельными участками. Оба чиновника обвиняются в растрате и превышении должностных полномочий. «По данным следствия, Кондрашин, состоящий в должности заместителя главы администрации Всеволожского муниципального района, и заместитель главы Морозовского городского поселения Крайнов умышленно создали условия для незаконного отчуждения муниципального земельного участка. Действуя сообща с другими лицами, они продали участок стоимостью 50 млн рублей, который не мог быть предметом аукциона, за 30 млн рублей» — сообщается в telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. По сведениям РБК, речь идет об участке площадью 3,78 га в Сосновом переулке около Ладожского озера. Суд определил срок содержания под стражей задержанных до 26 апреля 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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