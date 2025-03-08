Daily Mail: Третья мировая война с применением ЯО неизбежна в 2035 году

Третья мировая война может разразиться к 2035 году, в ней примут участие несколько крупных стран мира. Отмечается, что в ходе нее будет использоваться ядерное оружие (ЯО). Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на исследование Атлантического совета (включен в перечень иностранных и неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ) по прогнозированию будущего человечества. Респондентами выступили 357 политических стратегов и специалистов.
«К 2035 году четыре из десяти мировых стратегов (40,5%) предсказывают, что разразится мировая война с участием таких крупных стран, как США, Китай или Россия», — говорится в материале. При этом отмечается, что в конфликте, возможно, будет применено ядерное оружие, а также будут проходить сражения в космосе.
Одним из примеров, который подтолкнул респондентов на подобные ответы, стало создание президентом США Дональдом Трампом Космических сил страны в 2019 году. На официальном сайте военного ведомства указано, что Космические силы обеспечивают готовность Штатов к боевым действиям в космосе, из космоса и за его пределами, предоставляя возможности для страны и ее союзников отражать и, при необходимости, нейтрализовать любые угрозы американским космическим интересам.
Согласно мнению трех из десяти экспертов, второй главной угрозой для мирового сообщества к 2035 году станет изменение климата. Только 1,7% опрошенных считают, что новая пандемия окажется главным кризисом для населения земли. В то же время 5,1% респондентов выразили мнение, что возрастающий финансовый долг к указанному году нанесет ущерб миру.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что на данный момент высок риск военного столкновения ядерных держав. Ситуация становится хуже удручающими темпами и во всем мире наблюдается рост конфликтности и напряженности.
*Атлантический совет включен в перечень иностранных и неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ
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