Названа республика с самым низким пенсионным возрастом в мире

Южная Осетия имеет один из самых низких пенсионных возрастов в мире, сообщил министр труда и социальной защиты республики Олег Гаглоев. В настоящее время женщины выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60.
«В республике женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60, что является одним из самых низких пенсионных возрастов в мире», — заявил Гаглоев. Его слова приводит агентство Sputnik.
По словам Гаглоева, в Южной Осетии граждане продолжают работать, даже достигнув пенсионного возраста. Министр также отметил, что сейчас рассматривается вопрос о его повышении, поскольку республика отстает от России и других стран. Он отметил, что это положительно скажется на размерах пенсий.
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