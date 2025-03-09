Названа республика с самым низким пенсионным возрастом в мире

В Южной Осетии оказался самый низкий пенсионный возраст в мире
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Южной Осетии многие граждане продолжают работать при достижении пенсионного возраста
В Южной Осетии многие граждане продолжают работать при достижении пенсионного возраста Фото:

Южная Осетия имеет один из самых низких пенсионных возрастов в мире, сообщил министр труда и социальной защиты республики Олег Гаглоев. В настоящее время женщины выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60.

«В республике женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60, что является одним из самых низких пенсионных возрастов в мире», — заявил Гаглоев. Его слова приводит агентство Sputnik.

По словам Гаглоева, в Южной Осетии граждане продолжают работать, даже достигнув пенсионного возраста. Министр также отметил, что сейчас рассматривается вопрос о его повышении, поскольку республика отстает от России и других стран. Он отметил, что это положительно скажется на размерах пенсий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Южная Осетия имеет один из самых низких пенсионных возрастов в мире, сообщил министр труда и социальной защиты республики Олег Гаглоев. В настоящее время женщины выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60. «В республике женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60, что является одним из самых низких пенсионных возрастов в мире», — заявил Гаглоев. Его слова приводит агентство Sputnik. По словам Гаглоева, в Южной Осетии граждане продолжают работать, даже достигнув пенсионного возраста. Министр также отметил, что сейчас рассматривается вопрос о его повышении, поскольку республика отстает от России и других стран. Он отметил, что это положительно скажется на размерах пенсий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...