08 марта 2025

Депутат Ивлев ответил поговоркой на угрозы ВСУ атаковать Крымский мост

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Угрозы Крымскому мосту со стороны ВСУ не остались без ответа
Угрозы Крымскому мосту со стороны ВСУ не остались без ответа Фото:
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Курица еще не снеслась, а уже кудахчет. Такой русской поговоркой депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев прокомментировал угрозы командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ударить по Крымскому мосту.

«Курица на гнезде еще не снеслась, а уже кудахчет... Как бы не хотела киевская террористическая теляти волка поймать, да бог рога не дал. И не даст», — сказал Ивлев РИА Новости.

Ранее Неижпапа заявил, что Киев думает над третьей атакой на Крымский мост, употребив в речи поговорку «Бог любит троицу». Он также признался, что ВС РФ разработали современные способы борьбы с беспилотными катерами ВСУ. Информацию об этом передавал RT.

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Курица еще не снеслась, а уже кудахчет. Такой русской поговоркой депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев прокомментировал угрозы командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ударить по Крымскому мосту. «Курица на гнезде еще не снеслась, а уже кудахчет... Как бы не хотела киевская террористическая теляти волка поймать, да бог рога не дал. И не даст», — сказал Ивлев РИА Новости. Ранее Неижпапа заявил, что Киев думает над третьей атакой на Крымский мост, употребив в речи поговорку «Бог любит троицу». Он также признался, что ВС РФ разработали современные способы борьбы с беспилотными катерами ВСУ. Информацию об этом передавал RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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