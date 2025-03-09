По делу экс-замглавы Росприроднадзора Долматова арестовали две элитные квартиры

В рамках уголовного расследования против экс-заместителя главы Росприроднадзора Олега Долматова, обвиняемого в мошенничестве на сумму 370 миллионов рублей, были арестованы две элитные квартиры. Жилплощади находились в центре Москвы в ЖК премиум-класса «Английский квартал».
«Среди арестованного имущества по делу Долматова значатся две квартиры в 101,2 и 41,2 „квадрата“», — сообщили РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела. Согласно данным с веб-сайта жилого комплекса, квартиру площадью 106,1 квадратных метров можно приобрести по цене 83 миллиона рублей, а квартиру размером 51,4 квадратных метра за 39,5 миллиона рублей.
Имущество, попавшее под арест, было оформлено на родственников Олега Долматова. Большая квартира зарегистрирована на экс-супругу, а меньшая — на дочь Долматова, которая проживает в Лондоне.
Долматов был задержан в Москве в июне 2024 года. Следствие предполагает, что он планировал присвоение бюджетных средств, выделенных на разработку программно-технического комплекса для учета объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду. Считается, что он заключил сговор с лицами, с которыми ранее был знаком, включая бывшего руководителя Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия (ФЦАО) Владислава Новикова.
Мужчину подозревают в организации подготовки и подаче документации, которая необоснованно увеличивала затраты на разработку указанного программного обеспечения. Кроме того, по данным следствия, он обеспечил выигрыш в тендере компании, связанной с ним, тем самым способствуя реализации преступного плана.
Росприроднадзор требует с Долматова и Новикова сумму в 370 миллионов рублей. Суд также арестовал имущество обвиняемых по делу. У Долматова также арестовали виллу с видом на Черное море в Сочи.
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