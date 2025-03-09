Аэропорты Астрахани, Нижнего Новгорода и Казани возобновили работу

Аэропорты Астрахани, Нижнего Новгорода, Казани и Волгограда успешно возобновили свою работу после временных ограничений. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сняты в аэропортах: Астрахань (Нариманово), Волгоград (Гумрак), Нижний Новгород (Стригино), Казань», — сообщил Кореняко в своем telegram-канале. По его словам, ограничения необходимы были для обеспечения безопасности полетов.
В период действия ограничений два самолета, следовавших в Казань, были направлены на запасной аэродром. Такие меры позволили обеспечить безопасное продолжение полетов, минимизировав риски для всех участников воздушного движения.
Сегодня утром в вышеупомянутых аэропортах были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. В том числе, был объявлен план «Ковер».
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