Аэропорты Астрахани, Нижнего Новгорода и Казани возобновили работу

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Аэропорты Казани и Нижнего Новогорода возобновили отправку и прием самолетов
Аэропорты Казани и Нижнего Новогорода возобновили отправку и прием самолетов Фото:

Аэропорты Астрахани, Нижнего Новгорода, Казани и Волгограда успешно возобновили свою работу после временных ограничений. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сняты в аэропортах: Астрахань (Нариманово), Волгоград (Гумрак), Нижний Новгород (Стригино), Казань», — сообщил Кореняко в своем telegram-канале. По его словам, ограничения необходимы были для обеспечения безопасности полетов.

В период действия ограничений два самолета, следовавших в Казань, были направлены на запасной аэродром. Такие меры позволили обеспечить безопасное продолжение полетов, минимизировав риски для всех участников воздушного движения.

Сегодня утром в вышеупомянутых аэропортах были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. В том числе, был объявлен план «Ковер».

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Аэропорты Астрахани, Нижнего Новгорода, Казани и Волгограда успешно возобновили свою работу после временных ограничений. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. «Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сняты в аэропортах: Астрахань (Нариманово), Волгоград (Гумрак), Нижний Новгород (Стригино), Казань», — сообщил Кореняко в своем telegram-канале. По его словам, ограничения необходимы были для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений два самолета, следовавших в Казань, были направлены на запасной аэродром. Такие меры позволили обеспечить безопасное продолжение полетов, минимизировав риски для всех участников воздушного движения. Сегодня утром в вышеупомянутых аэропортах были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. В том числе, был объявлен план «Ковер».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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