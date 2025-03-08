08 марта 2025

В Госдуме заявили об индексации одного из типов пенсий почти на 10%

Депутат Гаврилов: средний размер военной пенсии будет 43 тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повышение военной пенсии произойдет после мартовской индексации на 9,5%
Повышение военной пенсии произойдет после мартовской индексации на 9,5% Фото:

Средний размер военной пенсии в России после индексации составит 43 тысячи рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов из фракции КПРФ.

«По расчетам, средний размер военной пенсии после мартовского повышения составит 43 тысячи рублей», — сказал Гаврилов РИА Новости. Мартовское повышение подразумевает индексацию военных пенсий на 9,5%.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее указывал, что изначально в октябре прошлого года военные пенсии были проиндексированы на 5,1%. Однако из-за того, что реальный уровень инфляции за год превысил прогнозы, составив 9,5%, было принято решение о дополнительной индексации на 4,4% с начала текущего года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Средний размер военной пенсии в России после индексации составит 43 тысячи рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов из фракции КПРФ. «По расчетам, средний размер военной пенсии после мартовского повышения составит 43 тысячи рублей», — сказал Гаврилов РИА Новости. Мартовское повышение подразумевает индексацию военных пенсий на 9,5%. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее указывал, что изначально в октябре прошлого года военные пенсии были проиндексированы на 5,1%. Однако из-за того, что реальный уровень инфляции за год превысил прогнозы, составив 9,5%, было принято решение о дополнительной индексации на 4,4% с начала текущего года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...