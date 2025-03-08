В Госдуме заявили об индексации одного из типов пенсий почти на 10%

Средний размер военной пенсии в России после индексации составит 43 тысячи рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов из фракции КПРФ.
«По расчетам, средний размер военной пенсии после мартовского повышения составит 43 тысячи рублей», — сказал Гаврилов РИА Новости. Мартовское повышение подразумевает индексацию военных пенсий на 9,5%.
Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее указывал, что изначально в октябре прошлого года военные пенсии были проиндексированы на 5,1%. Однако из-за того, что реальный уровень инфляции за год превысил прогнозы, составив 9,5%, было принято решение о дополнительной индексации на 4,4% с начала текущего года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.