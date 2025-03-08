Вопрос о возможности полного отключения спутниковой сети Starlink на Украине продолжает оставаться актуальным на фоне пересмотра США военной помощи стране. Основательница центра поддержки аэроразведки Вооруженных Сил Украины, высказала опасения, что глава SpaceX Илон Маск может замаскировать отключение сети под результат технического сбоя. Также правительство Штатов уже временно прекратило передачу спутниковых снимков на территорию Украины. О вероятности отключения Starlink и его возможных последствиях для украинской армии — в материале URA.RU.
Отключат ли Starlink на Украине
Возможность полного отключения Starlink остается под вопросом. В контексте пересмотра военной поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов такой исход не исключается. Это может нанести ущерб репутации компании и привести к потере клиентов, о днако сам Маск опроверг информацию об отключении.
Берлинская выразила опасения, что Маск может маскировать отключение как технический сбой и временно приостановить работу терминалов. Она указала на недавние заявления президента США Дональда Трампа и Маска по поводу ситуации в Украине как на возможную предпосылку для таких действий, передает NEWS.ru.
Как отключение скажется на ВСУ
Отсутствие связи через систему Starlink значительно усложнит выполнение задач на удаленных радиоэлектронных разведывательных позициях, в подразделениях ПВО, мобильных огневых группах, среди операторов беспилотников, а также при получении данных с систем видеонаблюдения и использовании некоторых ретрансляционных устройств. Сейчас большая часть подразделений ВСУ полагается на Starlink, и в случае его отключения они лишатся основных коммуникационных линий.
Британский военный аналитик Александр Меркурис подчеркнул, что украинская армия столкнется с трудностями в координации действий и поддержании связи между подразделениями в случае прекращения работы Starlink. По его словам, это может нанести «сокрушительный удар» по украинским военным. Отключение Starlink также улучшит возможности России по радиоэлектронной борьбе, делая использование обычной радиосвязи для ВСУ почти невозможным. Испанская газета Mundo отмечает, что если это может серьезно отбросить ВСУ назад в военном развитии.
Чем могут заменить Starlink
Украина ищет альтернативы Starlink. Франция обещает поставить тысячи терминалов, но их эффективность пока под находится вопросом. Одной из замен может стать система OneWeb, принадлежащая Eutelsat, с сетью из 600 спутников. Компания ведет переговоры о поставке 40 тысяч терминалов на Украину, что займет несколько месяцев.
Однако услуги Eutelsat значительно дороже: безлимитный доступ стоит 1400 долларов в месяц при скорости 50 Мбит/с, тогда как Starlink предлагает тарифы от 75 до 240 долларов. Шведская Satcube также дорогая: от 110 долларов за 1 Гб до 5750 долларов за 1000 Гб в месяц.
Чего ВСУ уже лишились
Доступ к спутниковым снимкам
Американское правительство временно приостановило поставки спутниковых изображений на территорию Украины, сообщает ведущий поставщик орбитальных снимков компания Maxar. Западные специалисты, занимавшиеся обработкой спутниковых данных, также покинули Украину. По информации от американских официальных лиц, приостановка касается нескольких украинских компаний, участвующих в данной программе.
Разведданные
Вооруженные силы Украины больше не получают от США разведывательные данные, необходимые для управления системами HIMARS. Это ограничивает способность ВСУ осуществлять точные дальнобойные удары в режиме реального времени. Также сообщается о потенциальных ограничениях в передаче данных от системы глобального позиционирования GPS. Некоторая часть разведданных передается в режиме реального времени, что делает их особенно ценными для Вооруженных Сил Украины при проведении высокоточных ударов.
В украинской армии подчеркивают, что недостаток информации от американской разведки может серьезно повлиять на эффективность боевых действий. Великобритания может попытаться компенсировать этот пробел, однако возможности одной страны могут оказаться не достаточными для полной компенсации потребностей Украины.
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