Более чем 120 лицам причинен вред здоровью при взрыве в подмосковном Сергиевом Посаде, произошедшем в августе 2023 года на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Об этом сказано в официальных судебных документах.
«С учетом тяжких последствий в виде смерти девяти человек и причинения вреда здоровью более чем 120 лицам, у следствия имеются достаточные основания полагать, что находясь на свободе…может скрыться от следствия и суда», — сказано в судебных документах. Информацию об этом передает РИА «Новости».
Следствие также считает, что обвиняемый по делу, находясь на свободе, может каким-либо образом помешать проведению процесса. В августе 2023 года в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв на Загорском оптико-механическом заводе. В соседних домах были выбиты окна. Что произошло в Сергиевом Посаде — в фоторепортаже URA.RU от 2023 года.
Установлено, что в результате взрыва погибло девять человек. Повреждения получили 1028 квартир, 64 частных жилых домов, 43 нежилых помещений, принадлежащих организациям и индивидуальным предпринимателям, а также 278 транспортных средств и 11 зданий административного и социального назначения. 13 пострадавших подали гражданские иски в связи с инцидентом.
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