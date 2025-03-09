Стали известны подробности о пострадавших при взрыве на складе пиротехники в Подмосковье летом 2023 года

Более 120 человек были ранены при взрыве в Сергиевом Посаде в августе 2023 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
При взрыве в Сергиевом Посаде в августе 2023 года ранения получили 120 человек
При взрыве в Сергиевом Посаде в августе 2023 года ранения получили 120 человек Фото:
новость из сюжета
В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв

Более чем 120 лицам причинен вред здоровью при взрыве в подмосковном Сергиевом Посаде, произошедшем в августе 2023 года на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Об этом сказано в официальных судебных документах.

«С учетом тяжких последствий в виде смерти девяти человек и причинения вреда здоровью более чем 120 лицам, у следствия имеются достаточные основания полагать, что находясь на свободе…может скрыться от следствия и суда», — сказано в судебных документах. Информацию об этом передает РИА «Новости».

Следствие также считает, что обвиняемый по делу, находясь на свободе, может каким-либо образом помешать проведению процесса. В августе 2023 года в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв на Загорском оптико-механическом заводе. В соседних домах были выбиты окна. Что произошло в Сергиевом Посаде — в фоторепортаже URA.RU от 2023 года.

Установлено, что в результате взрыва погибло девять человек. Повреждения получили 1028 квартир, 64 частных жилых домов, 43 нежилых помещений, принадлежащих организациям и индивидуальным предпринимателям, а также 278 транспортных средств и 11 зданий административного и социального назначения. 13 пострадавших подали гражданские иски в связи с инцидентом. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более чем 120 лицам причинен вред здоровью при взрыве в подмосковном Сергиевом Посаде, произошедшем в августе 2023 года на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Об этом сказано в официальных судебных документах. «С учетом тяжких последствий в виде смерти девяти человек и причинения вреда здоровью более чем 120 лицам, у следствия имеются достаточные основания полагать, что находясь на свободе…может скрыться от следствия и суда», — сказано в судебных документах. Информацию об этом передает РИА «Новости». Следствие также считает, что обвиняемый по делу, находясь на свободе, может каким-либо образом помешать проведению процесса. В августе 2023 года в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв на Загорском оптико-механическом заводе. В соседних домах были выбиты окна. Что произошло в Сергиевом Посаде — в фоторепортаже URA.RU от 2023 года. Установлено, что в результате взрыва погибло девять человек. Повреждения получили 1028 квартир, 64 частных жилых домов, 43 нежилых помещений, принадлежащих организациям и индивидуальным предпринимателям, а также 278 транспортных средств и 11 зданий административного и социального назначения. 13 пострадавших подали гражданские иски в связи с инцидентом. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...