Российские супермаркеты стали популярными в Китае с 2024 года. В Пекине открылось более 70 магазинов, в Шанхае — около 50. Об этом сообщает издание Le Monde.
«Российские супермаркеты пользуются большой популярностью в Китае. С 2024 года по всей стране процветают продуктовые магазины в цветах России. Этой зимой в Пекине открылось более 70 таких заведений, в Шанхае — около пятидесяти», — сообщается на сайте издания. Отмечается, что большинство из них связаны с франшизами из Харбина. В качестве примера приводится Сеть L'Ours du Nord russe, которая сообщает о ежедневном обороте в 9000 евро и рентабельности в 65%.
В то время как российские супермаркеты завоевывают популярность в Китае, в России наблюдается рост интереса к европейским брендам. К концу 2025 года ожидается, что доля новых магазинов европейских брендов в России достигнет 50%, с акцентом на одежду, товары для дома и электронику. Аналитики отмечают, что это указывает на взаимное увеличение торговых связей между Россией и странами Европы, несмотря на различия в потребительских предпочтениях и санкции.
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