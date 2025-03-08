«Цветочные» автобусы и тюльпаны от бойцов СВО — как в России отпраздновали 8 Марта. Фоторепортаж

Россиянок поздравили с 8 Марта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники ДПС останавливали россиянок на дорогах и дарили им цветы
Сотрудники ДПС останавливали россиянок на дорогах и дарили им цветы Фото:

В России отпраздновали Международный женский день, 8 Марта. Во всех городах страны женщинам вручали цветы. Также для них устраивались праздничные спортивные мероприятия. 

В частности, женщинам публично вручили цветы в Москве, Перми, Екатеринбурге. В Краснодаре и Белгороде прошли праздничные женские забеги, а в Калининграде — весенний женский велопробег. В Сочи в этот день ездил специальный автобус, украшенный шариками в честь 8 Марта, а по Пятигорску ездил музыкальный трамвай, в котором россиянкам дарили тюльпаны. Не забыли о поздравлении и военные ВС РФ, находящиеся в прифронтовой зоне. О том, как поздравили женщин в России 8 Марта — в материале URA.RU. 

Отправной точкой празднования Международного женского дня считается «марш пустых кастрюль», устроенный женщинами в Нью-Йорке 8 марта 1908 года. Его участницы — суфражистки — требовали права голоса на выборах и выступали за равные права с мужчинами. В России праздник впервые отметили 2 марта 1913 года, однако позже, в СССР, была закреплена изначальная дата. Нерабочим днем этот праздник был сделан только в 1965 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России отпраздновали Международный женский день, 8 Марта. Во всех городах страны женщинам вручали цветы. Также для них устраивались праздничные спортивные мероприятия.  В частности, женщинам публично вручили цветы в Москве, Перми, Екатеринбурге. В Краснодаре и Белгороде прошли праздничные женские забеги, а в Калининграде — весенний женский велопробег. В Сочи в этот день ездил специальный автобус, украшенный шариками в честь 8 Марта, а по Пятигорску ездил музыкальный трамвай, в котором россиянкам дарили тюльпаны. Не забыли о поздравлении и военные ВС РФ, находящиеся в прифронтовой зоне. О том, как поздравили женщин в России 8 Марта — в материале URA.RU.  Отправной точкой празднования Международного женского дня считается «марш пустых кастрюль», устроенный женщинами в Нью-Йорке 8 марта 1908 года. Его участницы — суфражистки — требовали права голоса на выборах и выступали за равные права с мужчинами. В России праздник впервые отметили 2 марта 1913 года, однако позже, в СССР, была закреплена изначальная дата. Нерабочим днем этот праздник был сделан только в 1965 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...