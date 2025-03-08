В России отпраздновали Международный женский день, 8 Марта. Во всех городах страны женщинам вручали цветы. Также для них устраивались праздничные спортивные мероприятия.
В частности, женщинам публично вручили цветы в Москве, Перми, Екатеринбурге. В Краснодаре и Белгороде прошли праздничные женские забеги, а в Калининграде — весенний женский велопробег. В Сочи в этот день ездил специальный автобус, украшенный шариками в честь 8 Марта, а по Пятигорску ездил музыкальный трамвай, в котором россиянкам дарили тюльпаны. Не забыли о поздравлении и военные ВС РФ, находящиеся в прифронтовой зоне. О том, как поздравили женщин в России 8 Марта — в материале URA.RU.
Отправной точкой празднования Международного женского дня считается «марш пустых кастрюль», устроенный женщинами в Нью-Йорке 8 марта 1908 года. Его участницы — суфражистки — требовали права голоса на выборах и выступали за равные права с мужчинами. В России праздник впервые отметили 2 марта 1913 года, однако позже, в СССР, была закреплена изначальная дата. Нерабочим днем этот праздник был сделан только в 1965 году.
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