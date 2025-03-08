«Соловьев Live»: ВС России на 8 Марта пленили зэчку из женской роты ВСУ

09 марта 2025 в 01:47 Размер текста - 17 +

Заключенная не ожидала, что ее отправят в штурмовую бригаду Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Покровском направлении военнослужащие ВС РФ 8 марта захватили в плен бывшую заключенную из женской роты ВСУ. 29-летняя пленная попала в ряды украинских войск после заключения контракта прямо из колонии, где ей обещали службу в тылу. Об этом сообщает telegram-канал «Соловьев Live». «На Покровском направлении в Международный женский день в плен к нашим военным попала Галина… В ВСУ она попала прямо из колонии, где и подписала контракт. Ей обещали, что она будет находиться в тылу, но все вышло иначе», — отмечается в сообщении . Женщина рассказала, что ее обманули и отправили в штурмовые отряды, где жестоко избивали. По словам пленной, в специальном подразделении штурмовиков ВСУ служит около 100 женщин. Они также подвергаются физическому насилию. Заключенная заявила, что если бы знала истинные мотивы руководства, то не подписала бы контракт. Как сообщало URA.RU, на Украине начали вручать повестки беременным девушкам и женщинам, которые старше 50 лет. Об этом рассказывают пользователи в соцсетях. Ранее, для пополнения рядов ВСУ, в стране освободили заключенных. По данным Sky News, речь идет о семи тысячах человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Покровском направлении военнослужащие ВС РФ 8 марта захватили в плен бывшую заключенную из женской роты ВСУ. 29-летняя пленная попала в ряды украинских войск после заключения контракта прямо из колонии, где ей обещали службу в тылу. Об этом сообщает telegram-канал «Соловьев Live». «На Покровском направлении в Международный женский день в плен к нашим военным попала Галина… В ВСУ она попала прямо из колонии, где и подписала контракт. Ей обещали, что она будет находиться в тылу, но все вышло иначе», — отмечается в сообщении. Женщина рассказала, что ее обманули и отправили в штурмовые отряды, где жестоко избивали. По словам пленной, в специальном подразделении штурмовиков ВСУ служит около 100 женщин. Они также подвергаются физическому насилию. Заключенная заявила, что если бы знала истинные мотивы руководства, то не подписала бы контракт. Как сообщало URA.RU, на Украине начали вручать повестки беременным девушкам и женщинам, которые старше 50 лет. Об этом рассказывают пользователи в соцсетях. Ранее, для пополнения рядов ВСУ, в стране освободили заключенных. По данным Sky News, речь идет о семи тысячах человек.