08 марта 2025

WP: Зеленский хочет дружить с США из-за опаснейшей политической ситуации

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Зеленский оказался в сложной ситуации и может потерять власть
Зеленский оказался в сложной ситуации и может потерять власть Фото:
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Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Спустя неделю после конфликта в Овальном кабинете, украинский президент Владимир Зеленский изо всех сил пытается восстановить связи с Вашингтоном. Об этом сообщает Washington Post. 

«Спустя неделю после конфликта в Овальном кабинете, украинский президент Владимир Зеленский изо всех сил пытается восстановить связи с Вашингтоном. Белый дом же усиливает давление, требуя скорейшего прекращения конфликта с Россией. Зеленский сейчас сталкивается с одним из самых политически опасных моментов», — указано на сайте WP

Конфликт между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом усугубился после того, как украинский лидер отказался подписать соглашение о добыче полезных ископаемых, что привело к охлаждению отношений между двумя странами. Бывший заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль отметила, что ошибка Зеленского могла бы быть предотвращена, если бы он выбрал более мягкий подход к переговорам.

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Спустя неделю после конфликта в Овальном кабинете, украинский президент Владимир Зеленский изо всех сил пытается восстановить связи с Вашингтоном. Об этом сообщает Washington Post.  «Спустя неделю после конфликта в Овальном кабинете, украинский президент Владимир Зеленский изо всех сил пытается восстановить связи с Вашингтоном. Белый дом же усиливает давление, требуя скорейшего прекращения конфликта с Россией. Зеленский сейчас сталкивается с одним из самых политически опасных моментов», — указано на сайте WP.  Конфликт между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом усугубился после того, как украинский лидер отказался подписать соглашение о добыче полезных ископаемых, что привело к охлаждению отношений между двумя странами. Бывший заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль отметила, что ошибка Зеленского могла бы быть предотвращена, если бы он выбрал более мягкий подход к переговорам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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