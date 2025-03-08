WP: Зеленский хочет дружить с США из-за опаснейшей политической ситуации

Спустя неделю после конфликта в Овальном кабинете, украинский президент Владимир Зеленский изо всех сил пытается восстановить связи с Вашингтоном. Об этом сообщает Washington Post.
«Спустя неделю после конфликта в Овальном кабинете, украинский президент Владимир Зеленский изо всех сил пытается восстановить связи с Вашингтоном. Белый дом же усиливает давление, требуя скорейшего прекращения конфликта с Россией. Зеленский сейчас сталкивается с одним из самых политически опасных моментов», — указано на сайте WP.
Конфликт между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом усугубился после того, как украинский лидер отказался подписать соглашение о добыче полезных ископаемых, что привело к охлаждению отношений между двумя странами. Бывший заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль отметила, что ошибка Зеленского могла бы быть предотвращена, если бы он выбрал более мягкий подход к переговорам.
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