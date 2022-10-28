В Челябинской области ночные температуры упадут до 13 градусов мороза

Особенно морозно будет в низинах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинской области этой ночью, 29 октября, температура опустится до -13 градусов. Предупреждение о резком ночном похолодании распространили синоптики областного гидрометцентра.

«Ночью в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха от -4 до — 9, в низинах до -13 градусов», — информирует областной ЦГМС.

Дневные температуры 29 октября ожидаются в диапазоне от -2 до +3 градусов. Синоптики прогнозируют южный ветер от 2 до 7 м/с, с порывами до 10 м/с.