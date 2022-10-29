Еще одна россиянка погибла в давке в Сеуле

Увеличилось количество погибших россиян в результате давки в Сеуле

30 октября 2022 в 08:02 Размер текста - 17 +

В результате давки на праздновании Хэллоуина в Сеуле погибли две гражданки России Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В результате давки во время празднования Хэллоуина в Сеуле (Южная Корея) погибла еще одна россиянка. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на российское посольство в Сеуле. «Российское посольство в Сеуле сообщило о еще одной погибшей россиянке», — сообщает агентство в своем telegram-канале. Таким образом, в результате давки в корейской столице погибли две девушки, еще одна находится в больнице. Ранее во время празднования Хэллоуина в Сеуле произошла смертельная давка, сообщают « Невские новости ». В ходе мероприятия образовалась давка, в которой некоторые люди стали задыхаться. Из-за трагедии власти Южной Кореи объявили национальный траур, передает телеканал 360. Общее число погибших превышает 150 человек.

В результате давки во время празднования Хэллоуина в Сеуле (Южная Корея) погибла еще одна россиянка. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на российское посольство в Сеуле. «Российское посольство в Сеуле сообщило о еще одной погибшей россиянке», — сообщает агентство в своем telegram-канале. Таким образом, в результате давки в корейской столице погибли две девушки, еще одна находится в больнице. Ранее во время празднования Хэллоуина в Сеуле произошла смертельная давка, сообщают «Невские новости». В ходе мероприятия образовалась давка, в которой некоторые люди стали задыхаться. Из-за трагедии власти Южной Кореи объявили национальный траур, передает телеканал 360. Общее число погибших превышает 150 человек.