29 октября 2022

Еще одна россиянка погибла в давке в Сеуле

Увеличилось количество погибших россиян в результате давки в Сеуле
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате давки на праздновании Хэллоуина в Сеуле погибли две гражданки России Фото:

В результате давки во время празднования Хэллоуина в Сеуле (Южная Корея) погибла еще одна россиянка. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на российское посольство в Сеуле.

«Российское посольство в Сеуле сообщило о еще одной погибшей россиянке», — сообщает агентство в своем telegram-канале. Таким образом, в результате давки в корейской столице погибли две девушки, еще одна находится в больнице.

Ранее во время празднования Хэллоуина в Сеуле произошла смертельная давка, сообщают «Невские новости». В ходе мероприятия образовалась давка, в которой некоторые люди стали задыхаться. Из-за трагедии власти Южной Кореи объявили национальный траур, передает телеканал 360. Общее число погибших превышает 150 человек.

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В результате давки во время празднования Хэллоуина в Сеуле (Южная Корея) погибла еще одна россиянка. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на российское посольство в Сеуле. «Российское посольство в Сеуле сообщило о еще одной погибшей россиянке», — сообщает агентство в своем telegram-канале. Таким образом, в результате давки в корейской столице погибли две девушки, еще одна находится в больнице. Ранее во время празднования Хэллоуина в Сеуле произошла смертельная давка, сообщают «Невские новости». В ходе мероприятия образовалась давка, в которой некоторые люди стали задыхаться. Из-за трагедии власти Южной Кореи объявили национальный траур, передает телеканал 360. Общее число погибших превышает 150 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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