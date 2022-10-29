Правительство ХМАО приняло отчет губернатора

30 октября 2022 в 17:25 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова представила отчет на заседании правительства округа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ежегодный отчет губернатора Югры Натальи Комаровой утвержден на заседании правительства. Об этом сообщили в окружном департаменте общественных, внешних связей и молодежи. «В 2022 году автономный округ сохранил позицию в десятке лидеров среди регионов страны по уровню доходов населения и оплате труда работников», — рассказала глава округа на заседании. В отчете губернатора представлены итоги деятельности правительства округа в текущем году, которые направлены на улучшение качества жизни населения. В документе обозначено, что ХМАО входит в топ-5 среди регионов России с низким уровнем безработицы, где занимает четвертую строчку. Округ находится на лидирующих позициях в рейтингах Минцифры, Минэкономразвития и агентства РИА Рейтинг. «Достижение намеченных целей обеспечивается за счет реализации комплекса мер. Основные показатели достигнуты», — сообщил замгубернатора Роман Генкель. Работу органов власти ХМАО также высоко оценили общественники. Ранее URA.RU писало, что губернатор Югры Наталья Комарова вручила окружные награды работникам, внесшим значительный вклад в развитие арбитражной системы ХМАО. Глава региона приняла участие в мероприятии, посвященном 30-летию со дня образования арбитражного суда ХМАО.

Ежегодный отчет губернатора Югры Натальи Комаровой утвержден на заседании правительства. Об этом сообщили в окружном департаменте общественных, внешних связей и молодежи. «В 2022 году автономный округ сохранил позицию в десятке лидеров среди регионов страны по уровню доходов населения и оплате труда работников», — рассказала глава округа на заседании. В отчете губернатора представлены итоги деятельности правительства округа в текущем году, которые направлены на улучшение качества жизни населения. В документе обозначено, что ХМАО входит в топ-5 среди регионов России с низким уровнем безработицы, где занимает четвертую строчку. Округ находится на лидирующих позициях в рейтингах Минцифры, Минэкономразвития и агентства РИА Рейтинг. «Достижение намеченных целей обеспечивается за счет реализации комплекса мер. Основные показатели достигнуты», — сообщил замгубернатора Роман Генкель. Работу органов власти ХМАО также высоко оценили общественники. Ранее URA.RU писало, что губернатор Югры Наталья Комарова вручила окружные награды работникам, внесшим значительный вклад в развитие арбитражной системы ХМАО. Глава региона приняла участие в мероприятии, посвященном 30-летию со дня образования арбитражного суда ХМАО.