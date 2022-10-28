Губернатор ХМАО наградила сотрудников арбитражного суда

Наталья Комарова поздравила сотрудников с юбилеем Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова вручила окружные награды работникам, внесшим значительный вклад в развитие арбитражной системы ХМАО. Как сообщили в окружном департаменте общественных, внешних связей и молодежи, глава региона приняла участие в мероприятии, посвященном 30-летию со дня образования арбитражного суда ХМАО.

«Почетной грамотой и благодарственным письмом губернатора ХМАО — Югры за эффективную и добросовестную службу были награждены администратор Анатолий Глазков, ведущий специалист отдела кадров и государственной службы Олеся Змановская», — сообщается на сайте правительства округа. Награды получили 45 сотрудников.

«Арбитражный суд — это та инстанция, где через справедливые, взвешенные решения обеспечивается гарантия стабильного, цивилизованного развития экономики, предпринимательского сообщества», — отметила глава Югры в поздравлении. С начала 2022 года судом рассмотрено более 15 тысяч дел и заявлений. За 30 лет работы — более 390 тысяч.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила региональные награды двум жителям округа. Награждение приурочено ко Дню отца.