Челябинские волонтеры помогли семье мобилизованных в частном доме. Фото

30 октября 2022 в 23:15 Размер текста - 17 +

Пять подростков сложили доски в частном доме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В селе Париж Нагайбакского района Челябинской области волонтеры помогли семье мобилизованного южноуральца сложить доски в частном доме. Об этом URA.RU рассказал организатор команды «Будущее за нами» Сергей Алексеев. «Предложил ребятам принять участие в акции районной газеты „Всходы“ — „Помоги семье мобилизованного“. Волонтеры с радостью согласились помочь. Оперативно и слажено перетаскали доски в доме, где живет жена и дети мобилизованного», — отметил URA.RU Алексеев. Организатор волонтерской команды уточнил, что уже сейчас вызвались помогать 22 человека. В этот раз ребята сложили доски для семьи Коновых — мамы Галины Конновой и жены мобилизованного Алексея Коннова Алены. «В дальнейшем команда волонтеров обязуется помочь всем нуждающимся семьям мобилизованных. Только что появилась заявка сложить колотые дрова в дровник, будем планировать на вторник. Еще одна семья попросила помощи в сборе средств, пост подготовим завтра», — добавил Алексеев. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Во всех регионах неравнодушные жители начали оказывать помощь семьям мобилизованных. В правительстве Челябинской области был озвучен перечень мер социальной поддержки для данной категории жителей. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации. Ребята помогли семье мобилизованного Сообщество «Новости Нагайбакского района» в соцсети «ВКонтакте»

В селе Париж Нагайбакского района Челябинской области волонтеры помогли семье мобилизованного южноуральца сложить доски в частном доме. Об этом URA.RU рассказал организатор команды «Будущее за нами» Сергей Алексеев. «Предложил ребятам принять участие в акции районной газеты „Всходы“ — „Помоги семье мобилизованного“. Волонтеры с радостью согласились помочь. Оперативно и слажено перетаскали доски в доме, где живет жена и дети мобилизованного», — отметил URA.RU Алексеев. Организатор волонтерской команды уточнил, что уже сейчас вызвались помогать 22 человека. В этот раз ребята сложили доски для семьи Коновых — мамы Галины Конновой и жены мобилизованного Алексея Коннова Алены. «В дальнейшем команда волонтеров обязуется помочь всем нуждающимся семьям мобилизованных. Только что появилась заявка сложить колотые дрова в дровник, будем планировать на вторник. Еще одна семья попросила помощи в сборе средств, пост подготовим завтра», — добавил Алексеев. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Во всех регионах неравнодушные жители начали оказывать помощь семьям мобилизованных. В правительстве Челябинской области был озвучен перечень мер социальной поддержки для данной категории жителей. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации.