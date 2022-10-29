В селе Париж Нагайбакского района Челябинской области волонтеры помогли семье мобилизованного южноуральца сложить доски в частном доме. Об этом URA.RU рассказал организатор команды «Будущее за нами» Сергей Алексеев.
«Предложил ребятам принять участие в акции районной газеты „Всходы“ — „Помоги семье мобилизованного“. Волонтеры с радостью согласились помочь. Оперативно и слажено перетаскали доски в доме, где живет жена и дети мобилизованного», — отметил URA.RU Алексеев.
Организатор волонтерской команды уточнил, что уже сейчас вызвались помогать 22 человека. В этот раз ребята сложили доски для семьи Коновых — мамы Галины Конновой и жены мобилизованного Алексея Коннова Алены.
«В дальнейшем команда волонтеров обязуется помочь всем нуждающимся семьям мобилизованных. Только что появилась заявка сложить колотые дрова в дровник, будем планировать на вторник. Еще одна семья попросила помощи в сборе средств, пост подготовим завтра», — добавил Алексеев.
Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Во всех регионах неравнодушные жители начали оказывать помощь семьям мобилизованных. В правительстве Челябинской области был озвучен перечень мер социальной поддержки для данной категории жителей. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации.
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