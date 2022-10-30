Глава пермского СУ СКР проведет личный прием по проблемам некачественной медпомощи

31 октября 2022 в 13:09 Размер текста - 17 +

Денис Головкин лично встретится с пермяками Фото: Сергей Русанов © URA.RU Личный прием пермяков проведет руководитель регионального следственного управления СК России Денис Головкин. Встречи будут посвящены проблемам ненадлежащего оказания медицинской помощи и обеспечения лекарствами. «Денис Головкин при участии представителей заинтересованных ведомств, проведет в Перми личный прием граждан по вопросам ненадлежащего оказания медицинской помощи, обеспечения лекарственными препаратами, а также проведения процессуальных проверок и расследования уголовных дел по данным фактам», — сообщили URA.RU в СУ СКР по Пермскому краю. Прием состоится в ноябре. Чтобы попасть на него, необходимо записаться до 4 ноября. Заявку можно оставить по телефонам 249-88-38, 249-54-05, а также по электронной почте opg059@yandex.ru.

Личный прием пермяков проведет руководитель регионального следственного управления СК России Денис Головкин. Встречи будут посвящены проблемам ненадлежащего оказания медицинской помощи и обеспечения лекарствами. «Денис Головкин при участии представителей заинтересованных ведомств, проведет в Перми личный прием граждан по вопросам ненадлежащего оказания медицинской помощи, обеспечения лекарственными препаратами, а также проведения процессуальных проверок и расследования уголовных дел по данным фактам», — сообщили URA.RU в СУ СКР по Пермскому краю. Прием состоится в ноябре. Чтобы попасть на него, необходимо записаться до 4 ноября. Заявку можно оставить по телефонам 249-88-38, 249-54-05, а также по электронной почте opg059@yandex.ru.