30 октября 2022
29 октября 2022
28 октября 2022

Глава пермского СУ СКР проведет личный прием по проблемам некачественной медпомощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Представление председателя Пермского краевого суда А.Суханкина, Пермь, денис головкин, ск по пермскому краю
Денис Головкин лично встретится с пермяками Фото:

Личный прием пермяков проведет руководитель регионального следственного управления СК России Денис Головкин. Встречи будут посвящены проблемам ненадлежащего оказания медицинской помощи и обеспечения лекарствами.

«Денис Головкин при участии представителей заинтересованных ведомств, проведет в Перми личный прием граждан по вопросам ненадлежащего оказания медицинской помощи, обеспечения лекарственными препаратами, а также проведения процессуальных проверок и расследования уголовных дел по данным фактам», — сообщили URA.RU в СУ СКР по Пермскому краю. Прием состоится в ноябре.

Чтобы попасть на него, необходимо записаться до 4 ноября. Заявку можно оставить по телефонам 249-88-38, 249-54-05, а также по электронной почте opg059@yandex.ru.

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Личный прием пермяков проведет руководитель регионального следственного управления СК России Денис Головкин. Встречи будут посвящены проблемам ненадлежащего оказания медицинской помощи и обеспечения лекарствами. «Денис Головкин при участии представителей заинтересованных ведомств, проведет в Перми личный прием граждан по вопросам ненадлежащего оказания медицинской помощи, обеспечения лекарственными препаратами, а также проведения процессуальных проверок и расследования уголовных дел по данным фактам», — сообщили URA.RU в СУ СКР по Пермскому краю. Прием состоится в ноябре. Чтобы попасть на него, необходимо записаться до 4 ноября. Заявку можно оставить по телефонам 249-88-38, 249-54-05, а также по электронной почте opg059@yandex.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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