Пермские православные нашли происки черных сил в трагедии в Сеуле

Празднование Хэллоуина в Сеуле обернулось трагедией Lee Ji-eun/AP/TASS

В Соликамской епархии РПЦ (Пермский край) дали свою оценку трагедии в Сеуле, где в давке при праздновании Хэллоуина погибли более 150 человек. Пермские православные уверены, что к беде привели заигрывания с черной силой.

«Православные люди, все люди доброй воли выступают против дьявольской чумы — шабаша „хелоуина“. Заигрывание с черной силой всегда приводит к дурным последствиям. Глупые человечки всегда проигрывают и гибнут. Трагедия в Сеуле — очередное свидетельство», — говорится на странице Соликамской епархии в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что во время празднования Хэллоуина в Сеуле произошла смертельная давка. Общее число погибших превысило 150 человек. В давке погибли четыре россиянки, около 270 жителей Сеула пропали без вести.