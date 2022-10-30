30 октября 2022
29 октября 2022

Пермские православные нашли происки черных сил в трагедии в Сеуле

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Хэллоуина в Сеуле обернулось трагедией

В Соликамской епархии РПЦ (Пермский край) дали свою оценку трагедии в Сеуле, где в давке при праздновании Хэллоуина погибли более 150 человек. Пермские православные уверены, что к беде привели заигрывания с черной силой.

«Православные люди, все люди доброй воли выступают против дьявольской чумы — шабаша „хелоуина“. Заигрывание с черной силой всегда приводит к дурным последствиям. Глупые человечки всегда проигрывают и гибнут. Трагедия в Сеуле — очередное свидетельство», — говорится на странице Соликамской епархии в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что во время празднования Хэллоуина в Сеуле произошла смертельная давка. Общее число погибших превысило 150 человек. В давке погибли четыре россиянки, около 270 жителей Сеула пропали без вести.

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В Соликамской епархии РПЦ (Пермский край) дали свою оценку трагедии в Сеуле, где в давке при праздновании Хэллоуина погибли более 150 человек. Пермские православные уверены, что к беде привели заигрывания с черной силой. «Православные люди, все люди доброй воли выступают против дьявольской чумы — шабаша „хелоуина“. Заигрывание с черной силой всегда приводит к дурным последствиям. Глупые человечки всегда проигрывают и гибнут. Трагедия в Сеуле — очередное свидетельство», — говорится на странице Соликамской епархии в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что во время празднования Хэллоуина в Сеуле произошла смертельная давка. Общее число погибших превысило 150 человек. В давке погибли четыре россиянки, около 270 жителей Сеула пропали без вести.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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