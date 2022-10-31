31 октября 2022

В Перми разработают проект реконструкции компроса

Власти Перми ищут подрядчика на разработку проекта реконструкции Комсомольского проспекта
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, компрос, виды перми, пермь, комсомольский проспект, гостиница прикамье, отель прикамье
Этот участок — от улицы Ленина до улицы Екатерининской — необходимо реконструировать Фото:

Мэрия Перми ищет подрядчика, который разработает проект реконструкции Комсомольского проспекта от улицы Ленина до улицы Екатерининской по нечетной стороне. Это участок около гостиниц «Прикамье» и «Урал». Соответствующая информация появилась на сайте «Госзакупок».

«На данной территории предусмотрено устройство второстепенного проезда, бульваров и тротуаров. Проектировщик должен разработать ландшафтную организацию территории, обозначить расположение парковочных карманов, план покрытий проезжей части, тротуаров с рисунком, и материалы покрытия», — пишет «Текст» со ссылкой на департамент земельных отношений администрации Перми.

Издание также отметило, что около двух лет пермские власти занимались выкупом этих земельных участков. В данный момент в муниципальную собственность принят участок рядом с гостиницей Урал» и по Комсомольскому проспекту, 27. В отношении остальных участков все еще идут судебные споры.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми представили план реконструкции одной из самых загруженных улиц. Речь — о Соликамской (также известной как Соликамский тракт).

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Мэрия Перми ищет подрядчика, который разработает проект реконструкции Комсомольского проспекта от улицы Ленина до улицы Екатерининской по нечетной стороне. Это участок около гостиниц «Прикамье» и «Урал». Соответствующая информация появилась на сайте «Госзакупок». «На данной территории предусмотрено устройство второстепенного проезда, бульваров и тротуаров. Проектировщик должен разработать ландшафтную организацию территории, обозначить расположение парковочных карманов, план покрытий проезжей части, тротуаров с рисунком, и материалы покрытия», — пишет «Текст» со ссылкой на департамент земельных отношений администрации Перми. Издание также отметило, что около двух лет пермские власти занимались выкупом этих земельных участков. В данный момент в муниципальную собственность принят участок рядом с гостиницей Урал» и по Комсомольскому проспекту, 27. В отношении остальных участков все еще идут судебные споры. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми представили план реконструкции одной из самых загруженных улиц. Речь — о Соликамской (также известной как Соликамский тракт).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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