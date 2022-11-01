Главы районов привезли мобилизованным нужные для нелегкого военного быта вещи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главы Коркинского, Еткульского и Еманжелинского районов 1 ноября побывали в полевом лагере в Чебаркуле Челябинской области. Об этом URA.RU рассказала глава Коркинского района Наталья Лощинина.

«Вместе с главами Еткульского и Еманжелинского районов Юрием Кузьменковым и Евгением Светловым посетили полевой лагерь в Чебаркуле. Здесь находятся мобилизованные не только из Челябинской области, но и из Ханты-Мансийского автономного округа и Свердловской области. Привезли для них термобелье, термоноски, перчатки, теплые вязаные вещи, гигиенические принадлежности, мед, печенье, горелки, медикаменты и многое другое», — сообщила глава.

Лощинина отметила, что во время визита многие мобилизованные только возвращались с полевых занятий и стрельбищ. По ее словам, лагерь организован на очень достойном уровне. Все палатки теплые с деревянным настилом, имеется горячая вода, полевая кухня, обеспечено полноценное и разнообразное питание. Несколько раз от мобилизованных с различных регионов прозвучала благодарность челябинскому губернатору Алексею Текслеру. Узнали, что требуется еще, и главы постараются доставить все необходимое в самое ближайшее время, пока идет боевое слаживание.

«Постоянно работают медицинские специалисты. Даже есть палатки, где каждый верующий может обратиться за духовной помощью (как для православных, так и для мусульман). Было радостно видеть знакомые лица ребят, которых мы недавно отправляли от военкомата в Коркино», — заявила Лощинина.

90 процентов мобилизованных жителей Челябинской области проходят боевое слаживание перед спецоперацией во Всероссийском военно-полевом лагере, который был построен за 12 дней. Частичная мобилизация в РФ завершилась в конце октября.

Наталья Лощинина (в центре): «Было приятно увидеть знакомые лица» Фото: пресс-служба администрации Коркинского района

Мобилизованным передали посылки из дома Фото: пресс-служба администрации Коркинского района

В лагере проходят боевое слаживание 90% мобилизованных жителей Челябинской области Фото: пресс-служба администрации Коркинского района

Для бойцов созданы все условия Фото: пресс-служба администрации Коркинского района

Обеспечено полноценное и разнообразное питание Фото: пресс-служба администрации Коркинского района