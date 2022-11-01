Главы Коркинского, Еткульского и Еманжелинского районов 1 ноября побывали в полевом лагере в Чебаркуле Челябинской области. Об этом URA.RU рассказала глава Коркинского района Наталья Лощинина.
«Вместе с главами Еткульского и Еманжелинского районов Юрием Кузьменковым и Евгением Светловым посетили полевой лагерь в Чебаркуле. Здесь находятся мобилизованные не только из Челябинской области, но и из Ханты-Мансийского автономного округа и Свердловской области. Привезли для них термобелье, термоноски, перчатки, теплые вязаные вещи, гигиенические принадлежности, мед, печенье, горелки, медикаменты и многое другое», — сообщила глава.
Лощинина отметила, что во время визита многие мобилизованные только возвращались с полевых занятий и стрельбищ. По ее словам, лагерь организован на очень достойном уровне. Все палатки теплые с деревянным настилом, имеется горячая вода, полевая кухня, обеспечено полноценное и разнообразное питание. Несколько раз от мобилизованных с различных регионов прозвучала благодарность челябинскому губернатору Алексею Текслеру. Узнали, что требуется еще, и главы постараются доставить все необходимое в самое ближайшее время, пока идет боевое слаживание.
«Постоянно работают медицинские специалисты. Даже есть палатки, где каждый верующий может обратиться за духовной помощью (как для православных, так и для мусульман). Было радостно видеть знакомые лица ребят, которых мы недавно отправляли от военкомата в Коркино», — заявила Лощинина.
90 процентов мобилизованных жителей Челябинской области проходят боевое слаживание перед спецоперацией во Всероссийском военно-полевом лагере, который был построен за 12 дней. Частичная мобилизация в РФ завершилась в конце октября.
Наталья Лощинина (в центре): «Было приятно увидеть знакомые лица»
Фото: пресс-служба администрации Коркинского района
Мобилизованным передали посылки из дома
Фото: пресс-служба администрации Коркинского района
В лагере проходят боевое слаживание 90% мобилизованных жителей Челябинской области
Фото: пресс-служба администрации Коркинского района
Для бойцов созданы все условия
Фото: пресс-служба администрации Коркинского района
Обеспечено полноценное и разнообразное питание
Фото: пресс-служба администрации Коркинского района
Все чего не хватает доставят в самое ближайшее время, пока идет боевое слаживание.
Фото: пресс-служба администрации Коркинского района
Главы Коркинского, Еткульского и Еманжелинского районов 1 ноября побывали в полевом лагере в Чебаркуле Челябинской области. Об этом URA.RU рассказала глава Коркинского района Наталья Лощинина. «Вместе с главами Еткульского и Еманжелинского районов Юрием Кузьменковым и Евгением Светловым посетили полевой лагерь в Чебаркуле. Здесь находятся мобилизованные не только из Челябинской области, но и из Ханты-Мансийского автономного округа и Свердловской области. Привезли для них термобелье, термоноски, перчатки, теплые вязаные вещи, гигиенические принадлежности, мед, печенье, горелки, медикаменты и многое другое», — сообщила глава. Лощинина отметила, что во время визита многие мобилизованные только возвращались с полевых занятий и стрельбищ. По ее словам, лагерь организован на очень достойном уровне. Все палатки теплые с деревянным настилом, имеется горячая вода, полевая кухня, обеспечено полноценное и разнообразное питание. Несколько раз от мобилизованных с различных регионов прозвучала благодарность челябинскому губернатору Алексею Текслеру. Узнали, что требуется еще, и главы постараются доставить все необходимое в самое ближайшее время, пока идет боевое слаживание. «Постоянно работают медицинские специалисты. Даже есть палатки, где каждый верующий может обратиться за духовной помощью (как для православных, так и для мусульман). Было радостно видеть знакомые лица ребят, которых мы недавно отправляли от военкомата в Коркино», — заявила Лощинина. 90 процентов мобилизованных жителей Челябинской области проходят боевое слаживание перед спецоперацией во Всероссийском военно-полевом лагере, который был построен за 12 дней. Частичная мобилизация в РФ завершилась в конце октября.