Главы трех челябинских муниципалитетов побывали в Чебаркуле. Фото

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Сбор спальных мешков и туристических ковриков для мобилизованных южноуральцев. Челябинск, спальный мешок
Главы районов привезли мобилизованным нужные для нелегкого военного быта вещи Фото:

Главы Коркинского, Еткульского и Еманжелинского районов 1 ноября побывали в полевом лагере в Чебаркуле Челябинской области. Об этом URA.RU рассказала глава Коркинского района Наталья Лощинина.

«Вместе с главами Еткульского и Еманжелинского районов Юрием Кузьменковым и Евгением Светловым посетили полевой лагерь в Чебаркуле. Здесь находятся мобилизованные не только из Челябинской области, но и из Ханты-Мансийского автономного округа и Свердловской области. Привезли для них термобелье, термоноски, перчатки, теплые вязаные вещи, гигиенические принадлежности, мед, печенье, горелки, медикаменты и многое другое», — сообщила глава.

Лощинина отметила, что во время визита многие мобилизованные только возвращались с полевых занятий и стрельбищ. По ее словам, лагерь организован на очень достойном уровне. Все палатки теплые с деревянным настилом, имеется горячая вода, полевая кухня, обеспечено полноценное и разнообразное питание. Несколько раз от мобилизованных с различных регионов прозвучала благодарность челябинскому губернатору Алексею Текслеру. Узнали, что требуется еще, и главы постараются доставить все необходимое в самое ближайшее время, пока идет боевое слаживание.

«Постоянно работают медицинские специалисты. Даже есть палатки, где каждый верующий может обратиться за духовной помощью (как для православных, так и для мусульман). Было радостно видеть знакомые лица ребят, которых мы недавно отправляли от военкомата в Коркино», — заявила Лощинина.

90 процентов мобилизованных жителей Челябинской области проходят боевое слаживание перед спецоперацией во Всероссийском военно-полевом лагере, который был построен за 12 дней. Частичная мобилизация в РФ завершилась в конце октября.

Наталья Лощинина (в центре): «Было приятно увидеть знакомые лица»
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Мобилизованным передали посылки из дома
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В лагере проходят боевое слаживание 90% мобилизованных жителей Челябинской области
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Для бойцов созданы все условия
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Обеспечено полноценное и разнообразное питание
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Все чего не хватает доставят в самое ближайшее время, пока идет боевое слаживание.
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Главы Коркинского, Еткульского и Еманжелинского районов 1 ноября побывали в полевом лагере в Чебаркуле Челябинской области. Об этом URA.RU рассказала глава Коркинского района Наталья Лощинина. «Вместе с главами Еткульского и Еманжелинского районов Юрием Кузьменковым и Евгением Светловым посетили полевой лагерь в Чебаркуле. Здесь находятся мобилизованные не только из Челябинской области, но и из Ханты-Мансийского автономного округа и Свердловской области. Привезли для них термобелье, термоноски, перчатки, теплые вязаные вещи, гигиенические принадлежности, мед, печенье, горелки, медикаменты и многое другое», — сообщила глава. Лощинина отметила, что во время визита многие мобилизованные только возвращались с полевых занятий и стрельбищ. По ее словам, лагерь организован на очень достойном уровне. Все палатки теплые с деревянным настилом, имеется горячая вода, полевая кухня, обеспечено полноценное и разнообразное питание. Несколько раз от мобилизованных с различных регионов прозвучала благодарность челябинскому губернатору Алексею Текслеру. Узнали, что требуется еще, и главы постараются доставить все необходимое в самое ближайшее время, пока идет боевое слаживание. «Постоянно работают медицинские специалисты. Даже есть палатки, где каждый верующий может обратиться за духовной помощью (как для православных, так и для мусульман). Было радостно видеть знакомые лица ребят, которых мы недавно отправляли от военкомата в Коркино», — заявила Лощинина. 90 процентов мобилизованных жителей Челябинской области проходят боевое слаживание перед спецоперацией во Всероссийском военно-полевом лагере, который был построен за 12 дней. Частичная мобилизация в РФ завершилась в конце октября.
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