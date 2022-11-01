01 ноября 2022

Челябинский адвокат переписала на себя имущество умирающей клиентки

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с прокурором Челябинской области Виталием Лопиным. Челябинск, прокуратура, знаки отличия прокуратуры, китель прокурора
Прокуратура утвердила обвинительное заключение Фото:

Дело челябинского адвоката, который обманным путем переписала на себя имущество умирающей клиентки, передали в суд. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, стоимость похищенного имущества составила около 1,4 млн рублей.

«Обвиняемая путем обмана и злоупотребления доверием незаконно приобрела право на чужое имущество в Магнитогорске — квартиру, земельный участок и жилое строение в СНТ. Тем самым она лишила прав на имущество собственницы и ее наследников», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве пояснили, что адвокат сначала переписала все имущество на свою знакомую. А потом выкупила его по договору. Стоимость всего имущества составила около 1,4 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Адвокат была задержана сотрудниками УФСБ по региону в середине апреля. По данным URA.RU, о преступлении в ФСБ сообщил бывший следователь СК, который знал адвоката.

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Дело челябинского адвоката, который обманным путем переписала на себя имущество умирающей клиентки, передали в суд. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, стоимость похищенного имущества составила около 1,4 млн рублей. «Обвиняемая путем обмана и злоупотребления доверием незаконно приобрела право на чужое имущество в Магнитогорске — квартиру, земельный участок и жилое строение в СНТ. Тем самым она лишила прав на имущество собственницы и ее наследников», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В ведомстве пояснили, что адвокат сначала переписала все имущество на свою знакомую. А потом выкупила его по договору. Стоимость всего имущества составила около 1,4 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Адвокат была задержана сотрудниками УФСБ по региону в середине апреля. По данным URA.RU, о преступлении в ФСБ сообщил бывший следователь СК, который знал адвоката.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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