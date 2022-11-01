Челябинский адвокат переписала на себя имущество умирающей клиентки

Прокуратура утвердила обвинительное заключение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дело челябинского адвоката, который обманным путем переписала на себя имущество умирающей клиентки, передали в суд. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, стоимость похищенного имущества составила около 1,4 млн рублей.

«Обвиняемая путем обмана и злоупотребления доверием незаконно приобрела право на чужое имущество в Магнитогорске — квартиру, земельный участок и жилое строение в СНТ. Тем самым она лишила прав на имущество собственницы и ее наследников», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве пояснили, что адвокат сначала переписала все имущество на свою знакомую. А потом выкупила его по договору. Стоимость всего имущества составила около 1,4 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Адвокат была задержана сотрудниками УФСБ по региону в середине апреля. По данным URA.RU, о преступлении в ФСБ сообщил бывший следователь СК, который знал адвоката.