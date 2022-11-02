В пермском поселке произошла вспышка норовируса

В пробах воды норавируса нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат заксобрания Пермского края Антон Удальев опроверг информацию о том, что причиной плохого самочувствия жителей поселка Лямино в Чусовском округе стала авария на водопроводе. На это люди жаловались в соцсетях. Анализ проб воды показал, что норовируса в ней нет, а источник заражения находятся в другом месте. Об этом депутат пишет в своем telegram-канале.

«Авария на водопроводе не является причиной заражения. 31 октября „Водоканал“ выполнил забор проб воды на пяти участках, включая насосные станции в Чусовом и распределительные колодцы в Лямино. Полный анализ воды показал, что в пробах никаких следов норовируса не обнаружено. В воде его нет!» — пишет Удальев.

По его словам, жители стали обращаться в больницу еще до аварии на водопроводе. А некоторые из пациентов не пили воду из-под крана. «В настоящее время специалисты Роспотребнадзора и иных профильных ведомств, включая администрацию Чусовского округа, работают на тем, чтобы выявить причину заражения. Ситуация находится на контроле», — отмечает Удальев.

Ранее в группе «Чусовой сегодня» в соцсети «ВКонтакте» местный житель пожаловался, что в поселке началась эпидемия. Он считал, что причиной является вода из-под крана. Такое же предположение в разговоре с ним высказал доктор, к которому он обратился.