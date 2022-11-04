Тагильчанин устроил пожар в доме, оставив включенным утюг

05 ноября 2022 в 01:27 Размер текста - 17 +

Возгорание в квартире произошло из-за утюга (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пожар на улице Попова 23 в Нижнем Тагиле мог произойти из-за забытого в электросети утюга. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы. Сотрудники МЧС эвакуировали людей, выбивали окна, для поступления кислорода в здание. По предварительной информации, причиной пожара явился оставленный включенным утюг. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и скорая помощь», — рассказала подписчица telegram-канала «Инцидент Нижний Тагил» Корреспондент URA.RU отправил запрос в МЧС по свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в гараже по улице Янтарная в Нижнем Тагиле. В огне погибла 38-летняя женщина, а также сгорел автомобиль.

Пожар на улице Попова 23 в Нижнем Тагиле мог произойти из-за забытого в электросети утюга. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы. Сотрудники МЧС эвакуировали людей, выбивали окна, для поступления кислорода в здание. По предварительной информации, причиной пожара явился оставленный включенным утюг. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и скорая помощь», — рассказала подписчица telegram-канала «Инцидент Нижний Тагил» Корреспондент URA.RU отправил запрос в МЧС по свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в гараже по улице Янтарная в Нижнем Тагиле. В огне погибла 38-летняя женщина, а также сгорел автомобиль.