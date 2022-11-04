04 ноября 2022
03 ноября 2022

Тагильчанин устроил пожар в доме, оставив включенным утюг

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в 16-этажном доме на улице Таежной. Екатеринбург, дым, пожар, огонь, дом, лестница
Возгорание в квартире произошло из-за утюга (фото из архива) Фото:

Пожар на улице Попова 23 в Нижнем Тагиле мог произойти из-за забытого в электросети утюга. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

Сотрудники МЧС эвакуировали людей, выбивали окна, для поступления кислорода в здание. По предварительной информации, причиной пожара явился оставленный включенным утюг. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и скорая помощь», — рассказала подписчица telegram-канала «Инцидент Нижний Тагил»

Корреспондент URA.RU отправил запрос в МЧС по свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало о пожаре в гараже по улице Янтарная в Нижнем Тагиле. В огне погибла 38-летняя женщина, а также сгорел автомобиль.

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Пожар на улице Попова 23 в Нижнем Тагиле мог произойти из-за забытого в электросети утюга. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы. Сотрудники МЧС эвакуировали людей, выбивали окна, для поступления кислорода в здание. По предварительной информации, причиной пожара явился оставленный включенным утюг. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и скорая помощь», — рассказала подписчица telegram-канала «Инцидент Нижний Тагил» Корреспондент URA.RU отправил запрос в МЧС по свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в гараже по улице Янтарная в Нижнем Тагиле. В огне погибла 38-летняя женщина, а также сгорел автомобиль.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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