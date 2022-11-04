04 ноября 2022

Зеленский наградил советника Байдена орденом за помощь Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Зеленский встретился с Салливаном в пятницу Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский наградил советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана орденом Ярослава Мудрого второй степени.

«Имел честь вручить Джейку от всего украинского народа орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени. Орден вручен за укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.

Вручение награды американскому государственному деятелю прошло в Киеве. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу прилетел в столицу Украины, где провел встречи с Владимиром Зеленским, а также с главой его офиса Андреем Ермаком.

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Президент Украины Владимир Зеленский наградил советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана орденом Ярослава Мудрого второй степени. «Имел честь вручить Джейку от всего украинского народа орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени. Орден вручен за укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского. Вручение награды американскому государственному деятелю прошло в Киеве. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу прилетел в столицу Украины, где провел встречи с Владимиром Зеленским, а также с главой его офиса Андреем Ермаком.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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