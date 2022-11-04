Зеленский наградил советника Байдена орденом за помощь Украине

05 ноября 2022 в 02:25 Размер текста - 17 +

Зеленский встретился с Салливаном в пятницу Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский наградил советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана орденом Ярослава Мудрого второй степени. «Имел честь вручить Джейку от всего украинского народа орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени. Орден вручен за укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского. Вручение награды американскому государственному деятелю прошло в Киеве. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу прилетел в столицу Украины, где провел встречи с Владимиром Зеленским, а также с главой его офиса Андреем Ермаком.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана орденом Ярослава Мудрого второй степени. «Имел честь вручить Джейку от всего украинского народа орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени. Орден вручен за укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского. Вручение награды американскому государственному деятелю прошло в Киеве. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу прилетел в столицу Украины, где провел встречи с Владимиром Зеленским, а также с главой его офиса Андреем Ермаком.