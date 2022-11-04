Bloomberg: cоветник президента США Джейк Салливан прибыл на Украину с необъявленным визитом 05 ноября 2022 в 00:06 Размер текста - 17 + США выделяют Украине дополнительную военную помощь (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан 4 ноября в Киеве встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой местной администрации Андреем Ермаком. Главной темой обсуждения стали подробности нового пакета помощи, передает Bloomberg. «Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан совершил необъявленный визит в Киев в пятницу 4 ноября. По словам человека, знакомого с ситуацией, Салливан поделился подробностями о новом пакете помощи Украине», — указано на сайте издания. Bloomberg пишет, что Зеленский призвал союзников поставить дополнительные системы ПВО. Глава Украины подчеркнул, что солдатам ВСУ требуется более современное вооружение. О том, что США выделяют Украине дополнительную военную помощь на сумму около 400 миллионов долларов, URA.RU писало ранее. Новый пакет поддержки включает отремонтированные советские танки, бронеракеты и тысячи дронов. Соединенные Штаты Америки регулярно помогают Киевскому режиму. Правительство США выделяет деньги и поставляет оружие для ВСУ в связи со спецоперацией РФ на Украине. В Кремле заявляли, что накачивание Украины вооружением угрожает безопасности континента. Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан 4 ноября в Киеве встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой местной администрации Андреем Ермаком. Главной темой обсуждения стали подробности нового пакета помощи, передает Bloomberg. «Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан совершил необъявленный визит в Киев в пятницу 4 ноября. По словам человека, знакомого с ситуацией, Салливан поделился подробностями о новом пакете помощи Украине», — указано на сайте издания. Bloomberg пишет, что Зеленский призвал союзников поставить дополнительные системы ПВО. Глава Украины подчеркнул, что солдатам ВСУ требуется более современное вооружение. О том, что США выделяют Украине дополнительную военную помощь на сумму около 400 миллионов долларов, URA.RU писало ранее. Новый пакет поддержки включает отремонтированные советские танки, бронеракеты и тысячи дронов. Соединенные Штаты Америки регулярно помогают Киевскому режиму. Правительство США выделяет деньги и поставляет оружие для ВСУ в связи со спецоперацией РФ на Украине. В Кремле заявляли, что накачивание Украины вооружением угрожает безопасности континента. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям