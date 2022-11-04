Bloomberg: cоветник президента США Джейк Салливан прибыл на Украину с необъявленным визитом

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан 4 ноября в Киеве встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой местной администрации Андреем Ермаком. Главной темой обсуждения стали подробности нового пакета помощи, передает Bloomberg.
«Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан совершил необъявленный визит в Киев в пятницу 4 ноября. По словам человека, знакомого с ситуацией, Салливан поделился подробностями о новом пакете помощи Украине», — указано на сайте издания.
Bloomberg пишет, что Зеленский призвал союзников поставить дополнительные системы ПВО. Глава Украины подчеркнул, что солдатам ВСУ требуется более современное вооружение.
О том, что США выделяют Украине дополнительную военную помощь на сумму около 400 миллионов долларов, URA.RU писало ранее. Новый пакет поддержки включает отремонтированные советские танки, бронеракеты и тысячи дронов.
Соединенные Штаты Америки регулярно помогают Киевскому режиму. Правительство США выделяет деньги и поставляет оружие для ВСУ в связи со спецоперацией РФ на Украине. В Кремле заявляли, что накачивание Украины вооружением угрожает безопасности континента.
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Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан 4 ноября в Киеве встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой местной администрации Андреем Ермаком. Главной темой обсуждения стали подробности нового пакета помощи, передает Bloomberg. «Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан совершил необъявленный визит в Киев в пятницу 4 ноября. По словам человека, знакомого с ситуацией, Салливан поделился подробностями о новом пакете помощи Украине», — указано на сайте издания. Bloomberg пишет, что Зеленский призвал союзников поставить дополнительные системы ПВО. Глава Украины подчеркнул, что солдатам ВСУ требуется более современное вооружение. О том, что США выделяют Украине дополнительную военную помощь на сумму около 400 миллионов долларов, URA.RU писало ранее. Новый пакет поддержки включает отремонтированные советские танки, бронеракеты и тысячи дронов. Соединенные Штаты Америки регулярно помогают Киевскому режиму. Правительство США выделяет деньги и поставляет оружие для ВСУ в связи со спецоперацией РФ на Украине. В Кремле заявляли, что накачивание Украины вооружением угрожает безопасности континента.