08 ноября 2022

Путин поручил екатеринбургским компаниям заменить европейские предприятия

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин включил в список два предприятия Екатеринбурга Фото:

Две компании из Екатеринбурга попали в список предприятий, которые заменят компании из Евросоюза в случае введения санкций. Соответствующее распоряжение, подписанное президентом РФ Владимиром Путиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

«ООО „СвердловЭлектро-Силовые трансформаторы“, ПАО „Энел Россия“», — говорится в постановлении. Эти компании в числе прочих выбраны в рамках противостояния действиям недружественных стран. Список состоит из 191 предприятия, которым предстоит обеспечить импортозамещение в РФ.

Ранее сообщалось, что свердловские предприятия подготовились к возможным санкциям со стороны Европы и США. В частности, заводы Каменска-Уральского меняют график работы сотрудников и решают проблемы с сырьем и комплектующими для производства.

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Две компании из Екатеринбурга попали в список предприятий, которые заменят компании из Евросоюза в случае введения санкций. Соответствующее распоряжение, подписанное президентом РФ Владимиром Путиным, опубликовано на официальном портале правовой информации. «ООО „СвердловЭлектро-Силовые трансформаторы“, ПАО „Энел Россия“», — говорится в постановлении. Эти компании в числе прочих выбраны в рамках противостояния действиям недружественных стран. Список состоит из 191 предприятия, которым предстоит обеспечить импортозамещение в РФ. Ранее сообщалось, что свердловские предприятия подготовились к возможным санкциям со стороны Европы и США. В частности, заводы Каменска-Уральского меняют график работы сотрудников и решают проблемы с сырьем и комплектующими для производства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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