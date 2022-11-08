Путин поручил екатеринбургским компаниям заменить европейские предприятия

09 ноября 2022 в 17:58 Размер текста - 17 +

Владимир Путин включил в список два предприятия Екатеринбурга Фото: Владимир Андреев © URA.RU Две компании из Екатеринбурга попали в список предприятий, которые заменят компании из Евросоюза в случае введения санкций. Соответствующее распоряжение, подписанное президентом РФ Владимиром Путиным, опубликовано на официальном портале правовой информации. «ООО „СвердловЭлектро-Силовые трансформаторы“, ПАО „Энел Россия“», — говорится в постановлении. Эти компании в числе прочих выбраны в рамках противостояния действиям недружественных стран. Список состоит из 191 предприятия, которым предстоит обеспечить импортозамещение в РФ. Ранее сообщалось, что свердловские предприятия подготовились к возможным санкциям со стороны Европы и США. В частности, заводы Каменска-Уральского меняют график работы сотрудников и решают проблемы с сырьем и комплектующими для производства.

Две компании из Екатеринбурга попали в список предприятий, которые заменят компании из Евросоюза в случае введения санкций. Соответствующее распоряжение, подписанное президентом РФ Владимиром Путиным, опубликовано на официальном портале правовой информации. «ООО „СвердловЭлектро-Силовые трансформаторы“, ПАО „Энел Россия“», — говорится в постановлении. Эти компании в числе прочих выбраны в рамках противостояния действиям недружественных стран. Список состоит из 191 предприятия, которым предстоит обеспечить импортозамещение в РФ. Ранее сообщалось, что свердловские предприятия подготовились к возможным санкциям со стороны Европы и США. В частности, заводы Каменска-Уральского меняют график работы сотрудников и решают проблемы с сырьем и комплектующими для производства.