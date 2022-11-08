Путин поручил екатеринбургским компаниям заменить европейские предприятия

Две компании из Екатеринбурга попали в список предприятий, которые заменят компании из Евросоюза в случае введения санкций. Соответствующее распоряжение, подписанное президентом РФ Владимиром Путиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.
«ООО „СвердловЭлектро-Силовые трансформаторы“, ПАО „Энел Россия“», — говорится в постановлении. Эти компании в числе прочих выбраны в рамках противостояния действиям недружественных стран. Список состоит из 191 предприятия, которым предстоит обеспечить импортозамещение в РФ.
Ранее сообщалось, что свердловские предприятия подготовились к возможным санкциям со стороны Европы и США. В частности, заводы Каменска-Уральского меняют график работы сотрудников и решают проблемы с сырьем и комплектующими для производства.
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