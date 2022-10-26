Глава Каменска-Уральского считает, что городские предприятия адаптировались к санкциям (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Все предприятия Каменска-Уральского (Свердловская область) адаптировались к экономическим санкциям Евросоюза и США: заводы обеспечены заказами, но, правда, из-за большой нагрузки, некоторым приходится менять график работы. Глава города Алексей Герасимов в соцсети «ВКонтакте» также заявил, что все социальные обязательства перед работниками — выполняются.

«На заседании Совета директоров предприятий Каменска-Уральского обсудили текущую ситуацию на заводах города. Заказами все предприятия обеспечены, нагрузка большая. Некоторые меняют или уже изменили график работы. Адаптировались к вызовам, которые возникли из-за санкций недружественных стран. Нашли пути решения. Социальные обязательства перед трудовыми коллективами, это отметили директора всех предприятий, выполняются», — написал Герасимов.

В пресс-службе Каменска-Уральского также подчеркнули, что все непростые задачи на предприятиях — успешно решаются. «Есть определенные проблемы с сырьем и комплектующими. Но в большинстве случаев решение просматривается — новых поставщиков находят или непосредственно в России, или в дружественных странах», — пишет пресс-служба.

Отмечается, что заводы Каменска-Уральского продолжают реализацию своих инвестиционных программ, хоть и здесь тоже есть различные трудности. «Модернизацию производства продолжают благодаря налаженным в предыдущие годы контактам. С российскими производителями оборудования более плотно взаимодействовать начали еще в 2014 году, когда стала понята необходимость импортозамещения», — поясняют в пресс-службе города.

Руководители городских предприятий признались, что рассматривают возможность повышения уровня заработной платы сотрудников. «Разброс есть, везде понимают важность повышения уровня оплаты труда. Популярна практика, когда рабочим индексируют зарплату быстрее и в большем размере, чем остальным», — говорится в сообщении пресс-службы. Алексей Герасимов подчеркнул, что «непростое время — сплачивает людей».

Санкционное давление на Россию со стороны стран Евросоюза и США обострилось после того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Антироссийские ограничения, введенные на госуровне, поддержали многие западные предприятия.

Глава Каменска-Уральского 26 октября провел заседание Совета директоров предприятий города Фото: пресс-служба Каменска-Уральского

Городские заводы обеспечены заказами на долгие годы Фото: пресс-служба Каменска-Уральского

Поэтому все предприятия адаптировались к санкциям Фото: пресс-служба Каменска-Уральского