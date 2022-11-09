Появилось видео задержания пьяного свердловчанина, который угнал такси

Свердловские полицейские задержали мужчину, который угнал автомобиль такси Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В соцсетях появилось видео задержания пьяного 21-летнего свердловчанина, который избил водителя такси и угнал его автомобиль с пассажирами. Кадры задержания мужчины появились в telegram-канале «Патрульный участок».

«Возле заведения в машину сели три дамы, а когда водитель тронулся, неизвестный открыл переднюю дверь и попытался сесть на женщину. После разговора с незнакомцем, таксист получил удар головой по лицу, отчего упал на землю. Угонщик тут же сел за руль и скрылся вместе с женщинами на борту», — сообщают полицейские в telegram-канале.

Инцидент произошел 4 ноября в Тавде (Свердловская область). После сообщения таксиста об угоне экипаж ДПС выявил автомобиль и устроил за ним погоню, так как свердловчанин не реагировал на требование полицейских остановиться. В отношении 21-летнего мужчины завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем», по которому свердловчанину грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее URA.RU сообщало, что пьяный пациент психдиспансера без прав угнал автомобиль в Тавде. Свердловчанин выехала на нем на встречную полосу и его остановили полицейские.