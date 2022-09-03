В Свердловской области пьяный пациент психдиспансера без прав угнал авто и выехал на встречку. Видео

В Свердловской области нетрезвый мужчина без прав угнал автомобиль и выехал на встречную полосу

04 сентября 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

44-летнего мужчину задержали инспекторы ГИБДД, заметившие, что он нарушил ПДД Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Тавде (Свердловская область) инспекторы ГИБДД заметили автомобиль Lada Kalina, выехавший на встречную полосу, и остановили его. В этот момент проезжавший мимо водитель автобуса заявил, что машина принадлежит ему. Обстоятельства истории сообщает «Патрульный участок» в сосцети «ВКонтакте». «На улице Ленина в районе дома № 50а наряд ДПС остановил автомобиль под управлением гражданина 1978 года рождения. Чуть ранее при повороте с другой улицы автомобиль в какой-то момент выехал на встречку, но затем вернулся в свою полосу. При общении с водителем, сотрудники полиции заметили у того признаки алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что водительского удостоверения мужчина не получал», — рассказывают инспекторы. Внятного ответа задержанный не смог дать, а тем временем к инспекторам подошел водитель проезжавшего мимо автобуса и заявил, что это его машина. Он пояснил, что перед работой оставил машину на стоянке. Мужчину, который оказался за рулем его автомобиля, он не знает. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Угон», предусматривающее до пяти лет лишения свободы. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый состоит на учете у врача-психиатра, поэтому его не стали заключать под стражу. Мужчину направили на лечение в психиатрическую больницу Ирбита. Ему нужно будет явиться в полицию, когда потребуется.

В Тавде (Свердловская область) инспекторы ГИБДД заметили автомобиль Lada Kalina, выехавший на встречную полосу, и остановили его. В этот момент проезжавший мимо водитель автобуса заявил, что машина принадлежит ему. Обстоятельства истории сообщает «Патрульный участок» в сосцети «ВКонтакте». «На улице Ленина в районе дома № 50а наряд ДПС остановил автомобиль под управлением гражданина 1978 года рождения. Чуть ранее при повороте с другой улицы автомобиль в какой-то момент выехал на встречку, но затем вернулся в свою полосу. При общении с водителем, сотрудники полиции заметили у того признаки алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что водительского удостоверения мужчина не получал», — рассказывают инспекторы. Внятного ответа задержанный не смог дать, а тем временем к инспекторам подошел водитель проезжавшего мимо автобуса и заявил, что это его машина. Он пояснил, что перед работой оставил машину на стоянке. Мужчину, который оказался за рулем его автомобиля, он не знает. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Угон», предусматривающее до пяти лет лишения свободы. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый состоит на учете у врача-психиатра, поэтому его не стали заключать под стражу. Мужчину направили на лечение в психиатрическую больницу Ирбита. Ему нужно будет явиться в полицию, когда потребуется.